Kelly Sildaru vigastas Austrias kukkudes taas ristatisidet

"Uuringute tulemusel selgus, et Kellyl on vasaku põlve eesmise ristatisideme vigastus. Sama põlve opereerisin ka aastaid tagasi," sõnas artroskoopiale ja sporditraumatoloogiale keskendunud ortopeed Madis Rahu. "Vigastuse täpne ulatus selgub operatsiooni käigus. Seejärel on võimalik hinnata taastumisperioodi pikkust," lisas ta.

"Laupäevasel maailmakarikaetapi soojendusel kukkusin ma väga nõmedalt – enne teist hüpet jäi mu suusa alla lumekuul, mis viis mind tasakaalust välja. Vahetult enne hüpet üritasin hoogu kinni pidurdada, kuid olin juba hüppe ees ning olenemata pingutusest ei õnnestunud mul seisma jääda," kirjeldas Sildaru. "Ma libisesin külje pealt üle hüppe ääre. Minu jaoks on arusaamatu, kuidas üldse nii süütus kohas ja väikese kukkumisega on võimalik endale nii palju haiget teha. Mul on väga raske aktsepteerida fakti, et olen sunnitud uuesti operatsioonile minema ja taastusravi protsessi läbi tegema. Olin just hakanud end suuskadel enesekindlalt tundma ning olin väga motiveeritud võistlema ja hästi esinema."

"Kahjuks on antud olukord minu kontrolli alt väljas ja hetkel ei jää muud üle kui võtta päev korraga, leida endas tugevus uuesti taastusravi teekond läbi teha ning püüda leida oma päevades ka positiivseid hetki," jätkas Sildaru. "Kuigi mul on tunne, et ma ei ole valmis pärast 1,5-aastast vigastuspausi seda kohe uuesti läbi tegema, siis tean, et saan sellega hakkama ja hoian pea püsti. Hetkel on kõik tulevikuplaanid väga lahtised, aga olümpia on siiski selge siht ja niisama lihtsalt ma alla ei anna."

"Kelly on alati paistnud silma erakordse pühendumise ja tahtejõu poolest. Ta on näidanud, et temas leidub jõud vigastustest üle saada ja naasta tugevamana kui kunagi varem. Eesti Suusaliit pakub Kellyle taastumisel igakülgset tuge ja loodab tema kiirele paranemisele," ütles Eesti Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll.

Sildaru vigastas põlve ristatisidet juba kolmandat korda. 2017. aasta sügisel kukkus Sildaru trennis ja vigastas vasakut põlve, mistõttu pidi ta eemale jääma 2018. aasta Pyeongchangi taliolümpiamängudelt. Eelmise aasta alguses kukkus Sildaru X-mängudeks valmistudes treeningul ja tegi liiga paremale põlvele, lisaks sai viga menisk.

Tänavusest hooajast on Sildarul kirjas septembris Uus-Meremaa MK-etapil teenitud rennisõidu seitsmes koht.