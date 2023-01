Operatsiooni vajav Kelly Sildaru kuulutas hooaja lõppenuks

Varem kuus korda ekstreemspordi mainekal suurvõistlusel võidutsenud Kelly Sildaru kukkus möödunud reedel, kaks päeva enne oma trumpala ehk pargisõidu starti.

"Läksin esimest hüpet tegema ja liikusin natuke kaugemale kui tavaliselt. Spin läks natuke üle ja maandusin kehvasti. Kukkumine iseenesest ei olnud väga hull, aga parema jala põlv sai vigastada," kommenteeris Sildaru teisipäeval suusaliidu vahendusel.

"Otsustasin kohe esimesel võimalusel koju lennata, et vajalikud uuringud teha. Praeguseks on selgunud, et olen vigastanud oma eesmist ristatisidet [ACL-i] ja samuti on viga saanud ka menisk. Kuna vigastus osutus kardetust oluliselt tõsisemaks, siis ma vajan operatsiooni. Kahjuks tähendab see seda, et minu tänavune hooaeg on läbi ning nüüd tuleb hakata korralikult taastusravile keskenduma, et saaksin oma põlve uuesti tugevaks ja siis ka juba uuesti suuskadele."