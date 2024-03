Sildaru plaanib sügisel võistelda: väga palju põlve peale ei mõtle

Freestyle-suusatamise olümpiapronks Kelly Sildaru naasis nädalavahetusel võistlustulle, kui võitis Väike-Munamäel toimunud Eesti meistrivõistlustel kuldmedali. Sildaru ütles ERR-ile, et on põlvevigastuse suuresti tahavaatepeeglisse jätnud.

Eelmise aasta jaanuaris parema jala põlve raskelt vigastanud eestlanna teenis laupäeval Eesti meistrivõistlustel kindla esikoha, edestades kodupubliku ees teiseks tulnud lätlannat Nikola Upitet enam kui 50 punktiga.

Kas tagasitulek läks nii nagu Sildaru lootis? "See päev oli isegi ägedam. See vibe oli väga lahe ja ilm oli ka päris mõnus. Vahepeal sadas vihma, aga ilm oli soe, lumi oli mõnus pehme. Väga tore päev oli," ütles vigursuusataja Raadio 2-le.

Ta lisas, et plaanib kindlasti sügisel tipptasemel võistlema hakata. "Hetkel raske öelda, sest hooaja kava pole veel väljas. Kindlasti sügisel, tahaksin ise loota. Selleks ajaks plaanin praegu trikid valmis saada, et saaks sügisel võistlema hakata," ütles Sildaru.

Põlvevigastusest taastumine on olnud pikk protsess, mis vajab veel veidi tööd ning Sildaru ütles, et esimene tõsine treeninglaager tuleb suve lõpus. "Praegu teen veel natuke taastusravi ja keskendun sellele. Lisaks treenin lume peal, et veel enesekindlust tõsta ja saavutada jälle need trikid, mida ma tegin enne kui vigastada sain. Suuresti sinna lähebki see aeg ja suvel tuleb hakata hooaja ettevalmistust tegema," ütles ta.

2019. aastal rennisõidus maailmameistriks tulnud viiekordne X-mängude meister ütles, et põlv teda liigselt ei sega. "Saan suuresti kõike teha ja väga palju ei mõtle oma põlve peale, mis on tore. Ütleks, et taastumine on olnud kordades keerulisem ja pikem kui ma alguses lootsin. Kuna mul on ka vasakut põlve opereeritud, siis mul oli võrdlusmoment ja tagantjärgi mõtlen, et vasaku jalaga läks üpris lihtsalt kõik.

Aga eks sel korral see vigastus oli natuke tõsisem ja alguses võttis kõik kauem aega. Põhimõtteliselt aasta aega järjest jõusaali teinud mitu korda nädalas. See on ikkagi päris väsitav, just vaimselt. Ma ei ole väga hea rutiinitaluvusega inimene, siis samu harjutusi teha jõusaalis on vaimselt päris keeruline. Mul on hea meel, et hakkan sinna punkti jõudma, kus ei pea nii palju keskenduma enam taastusravile, vaid saan hakata lihtsalt hooaja ettevalmistust tegema," sõnas Sildaru.

Põlvevigastusega kaasnes aga mõni positiivne asi, näiteks sai 22-aastane eestlanna käia aasta alguses soojal maal ning sõpradega kodus aega veeta. "Kuna ma olen tavaliselt nii palju Eestist ära, siis ma ei saa teha neid asju, mida ma võib-olla tahaksin teha. Vaba aega on taastusravi kõrvalt rohkem kui siis, kui ma olen välismaal. See kindlasti oli ka midagi, mis tegi seda natuke lihtsamaks," sõnas Sildaru.