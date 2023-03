Sildaru: seekordne vigastus on eelmisega võrreldes tunduvalt raskem

Freestyle-suusataja Kelly Sildaru ütles, et taastumine jaanuaris juhtunud parema põlve vigastusest on eelnevatest vigastustest tunduvalt raskem. 21-aastane eestlanna taastub Red Bulli treeningukeskuses Austrias, kus taastus ka eelmisest vigastusest.

2017. aastal vasaku põlve ristatisidet vigastanud Sildaru taastub nüüd parema põlve ristatisideme traumast. Kaks kuud pärast valusat kukkumist tunnistas ta, et seekordne vigastus on võrreldes eelmisega tunduvalt raskem, kirjutab Eesti Päevaleht.

"Taastumine on seetõttu aeglasem. See on mulle raske olnud, sest arvestasin taastumisel samade asjadega. Kõik on olnud aga keerulisem ja asjad tulevad raskemalt," ütles Sildaru.

Seni kodumaal taastusravi saanud suusataja lendab nädala lõpus Austriasse, kus hakkab harjutusi sooritama sealses Red Bulli tippkeskuses. Sildaru lisas, et konkreetset ajaraami naasmisele on keeruline panna. "Septembris-oktoobris sooviksin seda siiski teha," lausus suusataja.

Eestlanna operatsioon tehti 16. veebruaril, päev enne tema 21. sünnipäeva.

Sildaru jäi sarnase vigastuse tõttu eemale 2018. aasta Pyeongchangi taliolümpiamängudest ning naasis võistlustulle pärast aastapikkust pausi. Tema auhinnakapis leidub neli X-mängude pargisõidukulda ja kaks tiitlit rennisõidust.

2016. aastal sai temast 13-aastasena noorim talvistel X-mängudel võidutsenud sportlane.