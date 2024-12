Sildaru käis taas operatsioonil: mõnikord tundub elu väga ebaõiglane

Sildaru vigastas põlve ristatisidet juba kolmandat korda. 2017. aasta sügisel kukkus Sildaru trennis ja vigastas vasakut põlve, mistõttu pidi ta eemale jääma 2018. aasta Pyeongchangi taliolümpiamängudelt. Eelmise aasta alguses kukkus Sildaru X-mängudeks valmistudes treeningul ja tegi liiga paremale põlvele, lisaks sai viga menisk.

"On väga raske aktsepteerida, et pean selle taastumisprotsessi jälle läbi tegema," alustas Sildaru pühapäeval sotsiaalmeediasse tehtud postitust. "Pärast nii pikka ja keerulist taastusperioodi, mille jooksul nägin nii palju vaeva ja näitasin oma parimaid treeningnäitajaid, tundub see eriti karm."

View this post on Instagram A post shared by ✨Kelly Sildaru✨ (@kellysildaru)

"Kõige rohkem teeb haiget, et hakkasin end just suuskadel hästi ja enesekindlalt tundma," jätkas olümpiapronks. "Olin väga elevil, et saan taas võistlustele naasta. Kuigi mõte järjekordsest aastapikkusest taastusperioodist tundub liiga raske, tean, et olen sellega varem hakkama saanud ja saan sellega uuesti hakkama. Võtan ühe päeva korraga, keskendun väikestele positiivsetele asjadele."

"Ma ei ole keegi, kes annaks lihtsalt alla ning te näete mind peatselt tagasi nõlvadel. Mõnikord tundub elu lihtsalt nii ebaõiglane," lõpetas Sildaru.