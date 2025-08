Kelly Sildaru paneb algaval hooajal rõhku kolme ala asemel ainult ühele

"Siiamaani on taastumine läinud plaanipäraselt. Olen jalgadele teste teinud ja näitajad lähevad aina paremaks. Arstidelt on roheline tuli antud, et võin lumel treenida ja ka hüpata. Tagasilööke pole väga olnud," märkis 23-aastane Sildaru, kes plaanib septembrisse ka pikemat lumelaagrit, kirjutab Delfi.

Sildaru sai trauma mullu novembris Stubai pargisõidu MK-etapil, kui võistluse soojendusel vigastas ta vasaku põlve eesmist ristatisidet.

Sildaru on otsustanud, et algaval hooajal keskendub ta kolme ala asemel ühele ehk ainult rennisõidule. "Rennisõidus on mul juba ka olümpiaks vajalikke punkte. Praeguse seisuga piisaks nendest olümpiale pääsemiseks. Selles mõttes on rennisõidus seis pingevabam," lausus ta.