Sildaru lõpetas enam kui aasta kestnud võistluspausi Eesti meistritiitliga

Igal võistlejal oli laupäeval kokku kolm katset, võitja otsustasid kahe parema triki tulemused. Sildaru teenis avavoorus 82,33, teise laskumise eest 67,33 ja kolmanda eest 81 punkti.

Kahe vooru koondsumma ehk 163,3 punktiga edestas Sildaru teiseks tulnud lätlannat Nikola Upitet enam kui 50 punktiga, kolmas oli 68 punkti teeninud Marta Raituma.

Meestest võidutses freestyle-suusatamises Harri Tammemägi 162 punktiga, üheksa silmaga jäi temast maha Renars Perovs. Neile järgnesid Toms Baltmuguris (149,67) ja Mihkel Ustav (146 punkti).

Lumelaudurite arvestuses läks esikoht Arturs Cukundele (164,3), parima eestlasena oli Matis Maltsar 149,6 punktiga teine. Naistest krooniti Eesti meistriks 139,3 punkti kogunud Lissel Raun.

Sildaru vigastas eelmise aasta jaanuaris parema jala põlve, veebruaris opereeriti põlve ristatisidet ja meniskit. "Olen vigastusest taastumise tõttu võistlustest eemal olnud juba üle aasta. Ühest küljest on see olnud hea rahulik aeg, aga samas olen ka võistlemist igatsenud. Mul on hea meel teha esimene võistlus just kodumaal ja olen põnevil, kuidas see läheb," lausus Sildaru nädala keskel võistluste eel.