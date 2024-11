Henry Sildaru jäi napilt punktideta, kukkunud Kelly Sildaru loobus võistlemisest

Stubais on sel nädalal olnud keerulised ilmatingimused, aga laupäeval õnnestus kvalifikatsiooni tulemuste põhjal lõplik järjestus paika saada.

Esikoha teenis Pekingi olümpiamängude Big Airi hõbe Colby Stevenson, kes teenis pärast ebaõnnestunud avalaskumist oma teise vooru eest 92 punkti. Teise koha sai 91 punktiga šveitslane Andri Ragettli ning kolmanda 90 punkti teeninud norralane Tormod Fröstad.

Sildaru sai esimese laskumise eest 62,5 punkti ning teisega ei õnnestunud tal oma tulemust parandanda, mis andis talle kahe grupi kokkuvõttes 33. koha. Viimase ehk 30. mehena MK-punkte teeninud Noah Porter Maclennan kogus Sildarust 1,25 punkti enam.

Kelly Sildaru kukkus soojendusel ja otsustas seetõttu võistlemisest loobuda. "Ilmaolud olid neljapäevast alates väga keerulised, mistõttu nii meeste kui naiste kvalifikatsioone lükati üha edasi," kommenteeris tema treener Mihkel Ustav. "Hommikuste meeste võistluste ajal püsis ilm hea, kuid siis tõusis taas tugev tuul. Treeningul tuli kergem kukkumine ja otsustasime, et on targem see võistlus vahele jätta."