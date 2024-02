Roos: tänavune maratoni võit on magusam kui eelmine

50. Tartu maraton tõi nädalavahetusel starti rohkem kui 5000 inimest. Tegemist oli viimaste aastate kõige menukama maratoniga. Need, kes kuulusid kõrgemasse mängu ehk hakkasid võitlema esikoha eest, sõeluti välja päris kiiresti. Juba Matu vahefinišiks oli kujunenud tugev trio koosseisus tiitlikaitsja Henri Roos, Marko Kilp ja soomlane Lauri Lepistö. 12. kilomeetril edestati järgmist seltskonda 50 sekundiga.

"Me läksime suhteliselt kiiresti eest ära, olime juba neljandal kilomeetril kolmekesi. Ja ma arvan, et tempo oli piisavalt kõrge. Ega enam ei saanudki aru – me tegime üksteise alla tööd ja vahe ainult kasvas," rääkis Kilp ERR-ile.

Liidritele järgnenud gruppi kuulusid viis meest, kelle seas ka Andrus Veerpalu ja Kalev Ermits. Siiski oli juba varajases faasis selge, et võidu eest selles seltskonnas enam ei sõideta. Ande teepunktiks oli liidrite edu kasvanud rohkem kui poolteisele minutile.

Poolel maal Kuutses edestasid Roos, Kilp ja Lepistö järgmisi kolme minutiga. Midagi olulist ei muutunud ka Palu ja Elva vahelistes metsades. Esikoht otsustati lõpuheitluses, kus Henri Roos konkurente edestas. Kilp oli teine ja Lepistö kolmas. Järgmised kaotasid seitsme minutiga. Taavi Kaiv sai neljanda ja Andrus Veerpalu viienda koha.

"Teine võit oli kindlasti magusam. Eelmine aasta ei olnud Markot, ei olnud Laurit. Olidki need mehed, kes olid täna alates neljandast kohast. Täna ma julgen öelda, et esimesed kolm olid kõrgema tasemega kui eelmine aasta kindlasti. See on kindlasti magusam. Juubelisõit ja võit ka veel," rääkis Roos.

Naiste konkurentsis tegi kaasa mullune Tartu maratoni võitja, aga eelmisel kevadel traagiliselt oma abikaasa kaotanud kahekordne olümpiakuld Justina Kowalczyk-Tekieli. Sõidu algul ta tempot kontrollis, aga jäi lõpuks neljandaks.

Eesti suusatajad said kolmikvõidu ja sisuliselt püsiti koos kuni finišini. Sel hooajal uut taset näitav Teesi Tuul saavutas karjääri esimese Tartu maratoni võidu, seda 0,2 sekundiga Merilin Jürisaare ees. Tatjana Mannima oli kolmas.

"Ega mul päris plaani polnudki tänaseks, lihtsalt oma sõitu teha ja püsida pundis. Ja see tuli mul välja. Kilomeeter enne lõppu siis otsustasin, et ma proovin ja nii see võit tuli!" sõnas Tuul.