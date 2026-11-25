Manchester City ridades neljal korral Inglismaa meistriks kroonitud ja 82 korral Inglismaa koondist esindanud ääremängijale määrati 12 kuu pikkune tingimisi vanglakaristus ning sada tundi ühiskondlikult kasulikku tööd. Lisaks jääb ta lubadest ilma kaheks aastaks.

Mai lõpus sai politsei Lõuna-Inglismaal väljakutse M3 kiirteele, kus Sterling kihutas oma Lamborghiniga ohtlikult sõiduridade vahel ning oleks peaaegu eraldusribal avarii põhjustanud. Hiljem kiirteelt maha keerates see juhtuski, kui Sterling sõitis suurel kiirusel otsa liiklusmärgile ja tegi masinale nii palju kahju, et sellega ei õnnestunud sündmuspaigast enam ära sõita.

Ükski teine sõiduk õnnetuses kannatada ei saanud ning vigastatuid ei olnud. Politsei leidis sündmuspaika jõudes jalgpalluri istumas auto kõrvalistmel, süles kaks kanistrit dilämmastikoksiidi ehk naerugaasi.

Eelmisel hooajal Hollandi tippklubi Feyenoordi eest mänginud Sterling tunnistas septembris oma süüd. Tema advokaat Jason Bartfeld rääkis kohtus, et jalgpallur hakkas naerugaasi tarvitama, sest tema karjääris olid keerulised hetked ning see oli tema jaoks toimetulekumehhanismiks.

"Sterling tegi egoistliku otsuse juhtida mootorsõidukit väsinuna ja narkootilise toimega ainet kasutades, mis pani hulgaliselt teisi liiklejaid suurde ohtu," kommenteeris Basingstoke'i kohtunik Kirsty Allman, kes tõi aga välja, et Sterling on pärast juhtumit teinud koostööd sõltuvusravi pakkuvate asutuste ning heategevusorganisatsioonidega.