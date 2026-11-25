Jalgpallinaiskond andis oma loobumisotsusest teada paar päeva pärast seda, kui koondis loositi ühte alagruppi Fääri saarte, Malta saare Gozo ja Ahvenamaaga, vahendab saaremaasport.ee.

Saaremaa naiste jalgpallikoondise peatreener Margus Kuusk andis Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsioonile (SSMA) paraku teada, et kahjuks peab naiskond Fääri saarte turniirist loobuma. "Küsisime nendelt tüdrukutelt, keda me nägime koondise mängijatena valmisolekut osalemiseks. Enamus oli nõus. Aga kui me nüüd lõpuks saime teada, et turniirile pääs on kindel, siis selgus, et omaosaluse teema on ikkagi määrav," lausus ta.

"Loomulikult oleme me õnnetud, sest tahame olla Saarte mängudel hästi esindatud. Kui me tahame, et need võistlused tulevad Saaremaale, siis peame näitama teistele saartele, et oleme usaldusväärsed partnerid. Aga kui see olukord on hetkel nii, siis ta nii on," kommenteeris Saaremaa delegatsiooni juht Viire Viss.

SSMA on samas juba maksnud jalgpallinaiskonna 18 inimese eest akrediteerimistasu 1080 naela. "Siin on meil veel lootus, et saame selles osas asja korda, sest meil on hetkel veel tasumata kergejõustiku, jalgrattasõidu ja judo eest. Usun, et see on läbiräägitav ja raha ei lähe kaduma," märkis Viss.

Ta lisas, et hetkel on sportlase omaosalus tänase seisuga 2200 euri, kuid assotsiatsioon töötab selle nimel, et see summa väiksemaks saada.