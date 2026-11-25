Kahel korral järjest Belgia meistriks tulnud ja seejärel Heiko Rannula käe all Varssavi Legiaga Poolas meistrikulla võitnud Tass mängib sellest hooajast suurema koormusega Lublini Stardis. Uue klubi eest on ta Poola kõrgliigas jooksnud väljakule seitsmes kohtumises ja keskmiselt visanud 10,4 punkti ning võtnud 9,3 lauapalli.

"Kindlasti on kergem kui oled Poola liigas eelnevalt olnud," rääkis Tass ERR-ile. "Muidugi aitab kaasa, et mul on tore sõber kaasas, kes alati oma jutuga tuju üleval hoiab. Vahel on seda juttu palju, aga meeldiv on. Keskkond on hea, meeskonnakaaslased on väga sõbralikud. Treenerid on ranged, aga ei hakka samas meid üle push'ima. Teavad, et koormus on suur, kõik on piirides."

Sõber, kellest Tass räägib, on 32-aastane ääremängija Janari Jõesaar. Varem on ta samas liigas mänginud nii Legia kui Wloclaweki Anwili eest. Jõesaar, kel all 70 koondisemängu, jäi seekord Poola tervist turgutama ning rahvusmeeskonda selles valikaknas ei abista.

"Sõber on kogu aeg katki! Sõber otsustas, et kuna tal on viimasel ajal paar tervisemure olnud, siis hoolitseb esmalt oma keha eest. Suur tahtmine oli tulla kodumaale, vaimselt väike paus teha klubi juurest, aga kahjuks seekord ei olnud võimalik," selgitas Tass.

Tassi sõnul teeb teise koondislasega koos klubis mängimine olukorda lihtsamaks. "Kindlasti teeb palju kergemaks, kui platsi peal või ääres saad eesti keeles rääkida. Väga meeldiv kogemus, Jõss teeb ka minu elu kergemaks. Ta on ohtlik kaare tagant, tõmbab kaitse veidi laiali," rääkis Tass.

Sellest hooajast mängib Poola meistriliigas juba seitse Eesti korvpallurit. Neist neli meest on koondise juures ja kolm jäid koduklubide juurde. Tallinnas valmistuvad koondisega MM-valikmängudeks tagamängija Kasper Suurorg (Gdynia Arka) ning ääremängijad Markus Ilver (Varssavi Legia) ja Karl Johan Lips (Ostrow Wielkopolski). Poolas on klubide juures lisaks Jõesaarele Hugo Toom (Bydgoszczi Astoria) ja Leemet Böckler (Walbrzychi Gornik).

"Mida aastad edasi, seda rohkem tundub, et varsti tuleb Eesti-Poola liiga. Poola liiga sobib eestlastele, pole kedagi olnud, kes Poola liigas füüsiliselt hakkama ei saa. Täpselt sobime füüsiliselt poolelt ja oleme mänguplaaniga hästi sobistunud," ütles Tass.

Eesti koondis võõrustab MM-valiksarjas Prantsusmaad reedel ning sõidab esmaspäevaks Soome. "Igal juhul tuleb prantslastega väga füüsiline mäng. Esimesed kaks päeva oleme keskendunud enda uuele stiilile. Eelmine aken oli nagu oli, proovime väikeseid muudatusi sisse tuua. Näeme Eesti koondist võib-olla mängimas natuke teistsuguse mängustiiliga. Minu jaoks jääb roll suhteliselt sarnaseks."