Hooaega tugevalt alustanud, kuid siis kuue päevaga neli mängu kaotanud Boston (12-6) tabas teisel veerandajal koguni kümme kaugviset, võitis perioodi 46:21 ning alustas teist poolaega 31-punktilises eduseisus.

Kodumeeskond (7-12) näitas teisel poolajal aga hingestatud mängu, tegi 24 minutiga vaid ühe pallikaotuse ning lasi Bostonil otsustaval veerandajal viskeid tabada 29-protsendiliselt, aga päris külaliste kannule ei jõudnud. Parimal juhul kahanes kaotusseis viiepunktiliseks.

Suure panuse Bostoni võitu andis avapoolajal 28 punkti visanud Jayson Tatum, kes lõpetas mängu 41 punkti ja kaheksa resultatiivse sööduga. Paul George tabas üheksast kaugviskest kuus ning kogus 28 punkti ja üheksa korvisöötu. Võõrustajate ridades said kolm meest kirja kaksikduubli, Anthony Davis viskas 33 punkti ja võttis 13 lauapalli.

Cooper Flagg viskas 24 punkti, andis 12 resultatiivset söötu ja võttis kuus lauapalli ning aitas Dallas Mavericksi (11-7) 120:101 võiduni Denver Nuggetsi (10-6) üle. Nikola Jokic kogus Denveri kasuks 18 punkti ja 11 lauapalli. Detroit Pistons (11-6) alistas 104:86 Orlando Magicu (7-10).