Eesti Olümpiakomitee alustab 2027. aasta jaanuaris teaduspõhise tippspordi infosüsteemi arendamist, et Eesti spordis juba olemasolevad andmed ja teadmised jõuaksid senisest enam treenerite igapäevatöösse. Projekti pikaajaline eesmärk on parandada Eesti sportlaste konkurentsivõimet ja võita rahvusvahelistel tiitlivõistlustel medaleid.

24.–25. novembril toimunud spordikonverentsil Kääriku Kärajad arutas Eesti spordirahvas, kuidas teaduse ja tehnoloogia võimalusi tippspordis paremini kasutada. Üks konverentsi keskseid küsimusi oli, mis saab Eesti parimatest noorsportlastest teel täiskasvanute tippu ning kuidas saaksime neid sellel teel paremini toetada. Konverentsi viimasel päeval teates EOK president Erich Teigamägi, et ligikaudu aasta kestnud ettevalmistustöö järel on aeg teadus- ja arenduskeskuse loomisega edasi liikuda.

"Oleme jõudnud seisu, kus peame asjaga päriselt pihta hakkama. Projekti esimese aasta rahastus on planeeritud EOK järgmise aasta eelarvesse ning soovime sellega edasi minna ka järgmisel ja ülejärgmisel aastal," ütles EOK president Erich Teigamägi. Esmasteks tegevusteks on kavandatud ligikaudu 200 000 eurot ning mudeli arendamisega asub tegelema innovatsioonijuht Henek Tomson.

Viimase aasta jooksul on EOK alaliitude arendusjuhi Marit Juki eestvedamisel koos spordialaliitude ja teadusasutustega kaardistatud Eesti tippspordi vajadusi ja olemasolevaid võimalusi. Senise töö põhjal vajab Eesti tippsport teadusalase koostöö koordineerimist, ühist andmehaldusplatvormi ning paremaid võimalusi sportlaste regulaarseks monitoorimiseks.

Uuest aastast jätkavad Jukk ja Tomson tööd alaliitude spordidirektorite, treenerite ja teadlastega. Alustatakse sportlaste ja treenerite konkreetsetest probleemidest ning toimivaid lahendusi soovitakse edaspidi kasutada ka teiste sportlaste ettevalmistuses ja teistel spordialadel.

Eesti tippspordi süsteemi arendamisel on vaadatud eelkõige Team Denmarki ja Norra Olympiatoppeni poole. Teigamäe hinnangul võib Eesti eeliseks olla just riigi väiksus, mis võimaldab spordis tegutsevatel inimestel ja organisatsioonidel lihtsamini koostööd teha.

Edasiste investeeringute suurus sõltub sellest, kuidas süsteem ennast õigustab. Teigamägi rõhutas, et EOK peab suutma suurema rahastuse taotlemisel põhjendada, milleks raha vajatakse ja mida on senise tööga saavutatud.

Teaduspõhise spordi arendamine on üks EOK 2025–2030 strateegia eesmärke. Strateegia näeb ette sportlaste arengu- ja tulemusandmete süsteemsemat kogumist, teaduskeskuste võimaluste paremat kasutamist ning Eesti tippspordi vajadustest lähtuvate teadusuuringute edendamist koostöös Eesti ülikoolidega.

Projekti esimese aasta rahastus on kavandatud EOK 2027. aasta eelarvesse, mille kinnitamine on detsembris EOK esindajate kogu päevakorras.