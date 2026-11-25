Suursild võitis tiitlivõistlusel koguni kaks kulda. Ta saavutas koos oma jakuutia laikade Masha ja Muffiga esikoha kahe koera tõukerattaveos ning koos Chiroga esikoha ühe koera tõukerattaveos aeglasemate põhjamaiste kelgukoerte klassis. Neist esimene tähendas ühtlasi mulluse tiitli kaitsmist.

Aleksander Kirillov krooniti maailmameistriks meeste koerakrossis kiiremate põhjamaiste kelgukoerte klassis.

Silver Viira saavutas teise koha ühe koera tõukerattaveos ja kolmanda koha kahe koera tõukerattaveos kiiremate põhjamaiste kelgukoerte arvestuses. Hiie Laimets tuli naiste koerakrossis kiiremate põhjamaiste kelgukoerte klassis kolmandaks.

Eesti sportlased võitsid seega kokku viis medalit - kolm kuld-, ühe hõbe- ja kaks pronksmedalit -, mis tõi medalitabelis kolmanda koha.

Gitta Kivilaan-Suursild saavutas kuuenda koha ühe koera tõukerattaveos aeglasemate põhjamaiste kelgukoerte klassis. Hardi Riis tuli kuuendaks ühe koera tõukerattaveos ja seitsmendaks koha kahe koera tõukerattaveos kiiremate põhjamaiste kelgukoerte klassis. Erle Hermann saavutas kuuenda koha nelja koera rakendiga kiiremate põhjamaiste kelgukoerte klassis.

Tegemist on ühe olulisema kuivamaa veokoeraspordi rahvusvahelise tiitlivõistlusega, kus võistlevad maailma parimad põhjamaiste kelgukoertega sportlased. Võistlustel jagunevad põhjamaised kelgukoerad tõugude loomuomase kiiruse alusel kahte võistlusklassi: aeglasemad tõud (jakuutia laika, samojeedi koer, alaska malamuut ja grööni koer) ja kiiremad tõud (siberi husky).