Eesti võrkpallikoondised said teada Euroopa liiga alagrupivastased
Euroopa Võrkpalliföderatsioon CEV avalikustas 2027. aasta naiste ja meeste Euroopa liigade alagrupid ja oma vastased said teada ka Eesti koondised.
Nii Eesti meeste kui naiste koondised peavad Euroopa liigas kolm alagrupiturniiri, igal turniiril kohtutakse kahe vastasega. Kokku osaleb meeste Euroopa liigas 29 koondist, kellest kuus paremat pääseb lõpuks finaalturniirile. Naiste turniiril osaleb kokku 27 koondist, kellest samuti kuus paremat pääseb finaalturniirile.
Lõpuks nelja sekka pääsenud koondised tagavad koha 2028. aasta Euroopa meistrivõistlustele (kes ei ole EMile muul moel kohta taganud).
Eesti meeskonna alagrupiturniirid:
1. alagrupiturniir 4.-6. juuni Eestis
Osalejad: Eesti, Hispaania, üks meeskond eelringist
2. alagrupiturniir 11.-13. juuni Rootsis
Osalejad: Rootsi, Eesti. üks meeskond eelringist
3. alagrupiturniir 18.-20. juuni Taanis
Osalejad: Taani, Eesti, Holland
Eesti naiskonna alagrupiturniirid:
1. alagrupiturniir 4.-6. juuni Austrias
Osalejad: Austria, Eesti, Ungari
2. alagrupiturniir 11.-13. juuni Eestis
Osalejad: Eesti, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria
3. alagrupiturniir 18.-20. juuni. Korraldaja Iisrael (mängud toimuvad neutraalsel pinnal)
Osalejad: Iisrael, Eesti, Kosovo
Toimetaja: Anders Nõmm