28 minutit mänginud Koorits viskas kümme punkti (kahesed 2/4, kolmesed 2/5), võttis kaks lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu, kaotas kolm korda palli ja tegi neli viga. Tagamängija on saanud platsile seitse korda ja viimases kolmes mängus on tulnud vastavalt kümme, üheksa ja kümme punkti. Naiskonnal on kirjas kolm võitu ja neli kaotust.

Texas A&M-Corpus Christi sai kodus jagu Texase osariigi St. Mary'se ülikoolist lisaajal 53:46 (10:11, 8:9, 14:9, 11:14, 10:3). Sille-Liis Mölder mängis 24 minutit, viskas kuus punkti (kahesed 3/5, kolmesed 0/1), võttis seitse lauapalli, kaotas kolm korda palli ja tegi neli viga.

Eesti meestest käis platsil Kaspar Sepp, kelle ülikool Cornell oli kodus parem Bucknellist 92:71 (44:37). Sepp mängis 21 minutit, viskas viis punkti (kahesed 2/3, kolmesed 0/1), võttis neli lauapalli, jagas viis tulemuslikku söötu, kaotas neli korda palli ja tegi neli viga.