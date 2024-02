Taas põhivõistlusele pääsenud Aigrot teisele hüppele ei lubatud

Eestlane sooritas kvalifikatsioonis 134,5-meetrise õhulennu, mille eest teenis 120,6 punkti ning koos tšehhi Peter Prevciga (127,5 meetrit) 16. koha. Pärast põhivõistluse esimest hüppevooru oli Aigro 117-meetrise hüppega 29. kohal, kuid teisele hüppele eestlast enam ei lubatud.

"Kontroll mõõtis jala pikkust ja see osutus sentimeetri võrra lubatust lühemaks. Oma viga!" ütles eestlane pärast võistlust. "Mu edasipääs selgus suhteliselt vooru lõpus, pidin kiirustama uuesti üles, et hüpata teisena ja ei jõudnud enam ajaliselt kombet kontrollida."

Seega pidi Aigro leppima 30. kohaga, mis on aga sel hooajal tema üheksas kord punktikohtadel. Seejuures on ta viimasel neljal võistlusel 30 parema sekka jõudnud.

"Usun küll, et olen leidmas hüppemäel kindlust. Hooaja algus oli üle kivide ja kändude, kuid viimased võistlused on pakkunud head meelt ja ma loodan, et järgmised viis nädalat, mis on hooaja lõpuni jäänud, suudan seda stabiilsust säilitada ning veelgi kõrgemate kohtade eest võidelda," sõnas ta.

Pühapäevase võistluse võitis sloveen Domen Prevc, kelle jaoks oli see esimene võit MK-etapil pärast 2019. aasta kevadet. Teiseks jäi kodupubliku ees võistelnud Ryoyu Kobayashi ning esikolmikusse mahtus veel norralane Kristoffer Eriksen Sundal.

MK-sarja üldarvestuses jätkab liidrikohal austerlane Stefan Kraft, kes on kogunud 1386 punkti. Kobayashi on 1181 punktiga teine, kolmandal kohal on 1102 punkti kogunud sakslane Andreas Wellinger. 40. kohal asetseval Aigrol on 52 punkti.

Suusahüpete MK-sari jätkub 24. veebruaril Saksamaal Oberstdorfis.