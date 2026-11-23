Teisipäeval algab piletimüük Eesti meeste jalgpallikoondise kevadisele UEFA Rahvuste liiga kodumängule Rumeenia vastu. Eesti Jalgpalli Liit teatas, et kiirematel huvilistel on võimalik soetada pääsmeid A. Le Coq Arenale erihinnaga.

Piletimüük algab teisipäeval kell 12 ning sisaldab mitut sooduspakkumist: esimese 24 tunni jooksul kehtib kõigile täis- ja sooduspiletitele 20-protsendiline hinnaalandus. See tähendab, et otsatribüünile on võimalik kuni kolmapäeva lõunani täispilet osta 17,60 euroga ning sooduspilet 14,40 euroga.

Pärast seda on kõik täis- ja sooduspiletid kuni detsembri lõpuni täishinnast 10 protsenti soodsamad.

"Koondise hea tulemus UEFA Rahvuste liiga alagrupiturniiril toob märtsikuus A. Le Coq Arenale Rumeenia näol tugeva vastase ja ajaloolise mängu. Pakume jalgpallisõpradele hea võimaluse teha sõpradele ja lähedastele toredaid jõulukinke," ütles Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Mihkel Uiboleht.

"Hindame kõrgelt jalgpallisõpru, kes tulevad ikka ja jälle koondist staadionile toetama. Just teid silmas pidades alustame erihinnaga. Kuna huvi mängu vastu on suur, soovitame kõigil osta pilet esimesel võimalusel," lisas ta.

Eesti meeste koondis tuleb Rahvuste liiga B-tasandile pääsemise nimel peetavate sõelmängude avakohtumises Rumeenia vastu platsile 27. märtsil, avavile kõlab A. Le Coq Arenal kell 19.00. Kordusmäng toimub kolm päeva hiljem Bukarestis.