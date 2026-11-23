Välismaal mängivad Eesti võrkpallurid jätsid seljataha resultatiivse nädala. Renet Vankeri koduklubi AONS Milon sai Kreeka kõrgliigas esimese võidu, Timo Tammemaa ja Märt Tammearu tõid Jaapanis oma meeskonnale ohtralt punkte.

Saksamaa kõrgliigas jätkas võidukalt Robert Viiberi ja Andres Jefanovi tööandja Düren Powervolleys, saades 3:0 (25:16, 25:22, 25:19) jagu Freiburgist. Jefanovi arvele kogunes 12 punkti, Viiber tõi lisaks meeskonna rünnakute dirigeerimisele ka neli punkti. Liigatabelis ollakse 19 punktiga teisel kohal, vahendab Volley.ee.

Jaapanis sai Timo Tammemaa ja Märt Tammearu tööandja Hokkaido Voreas Hiroshima vastu kirja võidu ja kaotuse. Esimene kohtumine võideti 3:1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21), Tammearult 17 punkti, Tammemaalt 14 punkti. Seejärel saadi sama vastase käest 0:3 (15:25, 21:25, 27:29) kaotus, Tammearu tõi üheksa ja Tammemaa samuti üheksa punkti. Alex Saaremaa ja Sakai Blazers teenisid Shizuoka vastu kaks võitu. Esimene mäng võideti 3:2 (25:21, 25:19, 21:25, 18:25, 15:11), Saaremaa tõi seitse punkti. Teine mäng võideti 3:0 (25:20, 26:24, 25:22), eestlasest temporündaja arvele kogunes kaheksa silma. Tabelis on Sakai 16 punktiga viies ja Hokkaido 14 punktiga seitsmes.

Kristiine Miileni ja vigastatud Kertu Laagi koduklubi Bielsko-Biala sai Poolas kirja 0:3 (23:25, 24:26, 20:25) kaotuse Budowlani Lodzilt. Miileni arvele jäi viis punkti (+1). Liigatabelis on Bielsko-Biala naiskond kaheksa punktiga üheksas.

Türgi kõrgliigas aitas Renee Teppan IBB Spor Kulübü 3:1 (25:20, 25:21, 21:25, 25:19) võiduni Alanya üle, tuues 13 punkti (+10). Tabelis ollakse 12 punktiga kuuendal positsioonil.

Silvia Pertensi ja Eesti rahvusnaiskonna peatreeneri Pekka Seppäneni koduklubiks olev Puijo Wolley sai Soome kõrgliigas kaks võitu. Esmalt alistati 3:0 (27:25, 25:16, 25:15) Arctic Volley, Pertens panustas 11 punkti (+6). Seejärel saadi 3:1 (25:22, 29:27, 24:26, 26:24) jagu Jymy Volleyst, eestlannalt kaks punkti (-2). Liigas ollakse 28 punktiga esimesed.

Kreeka kõrgliigas sai Renet Vankeri tööandja AONS Milon 3:2 (21:25, 25:21, 25:17, 17:25, 22:20) võidu Kifisiase üle, mis oli neile hooaja esimeseks võiduks. Vanker sai kirja täismängu ja tõi ka kolm punkti (-2). Tabelis ollakse kahe punktiga eelviimased.

Tristan Täht aitas Maaseiki Greenyardi Belgias 3:0 (25:15, 25:18, 25:18) võiduni Antwerpi üle, tuues 13 punkti (+6). Liigatabelis hoiab Maaseik 12 punktiga viiendat kohta.

Robert Täht aitas Al jazira Araabia Ühendemiraatide Föderatsiooni karikasarja finaali, kui tõi poolfinaalis Al Nasri vastu 12 punkti (+6) ja Al Jazira teenis 3:0 (25:17, 25:23, 25:20) võidu.

Itaalia esiliigas sai Karli Alliku koduklubi Belluno Volley lõppenud nädalal 3:0 (25:16, 25:18, 25:14) jagu Bresciast. Allik panustas 14 punktiga (+8). Tabelis on eestlase tööandja kaheksa punktiga seitsmes.

Rumeenias pidas Albert Hurda koduklubi Zalau kaks kohtumist. Esmalt alistati 3:2 (17:25, 21:25, 25:21, 25:16, 15:12) Bukaresti Rapid, Hurt tõi 12 punkti (+2). Seejärel saadi 3:2 (25:16, 23:25, 23:25, 25:19, 15:8) jagu ka Baia Marest, Hurt tõi 13 punkti (+7; sh kuus blokki). Timo Lõhmus ja Bukaresti Steaua pidid tunnistama linnarivaal Dinamo 3:0 (25:19, 25:15, 25:16) paremust, Lõhmuselt üheksa punkti (+1). Liigas on Zalau kümne punktiga viies ja Steaua seitse punktiga üheksas.

Oliver Venno ja Al Ahli said Saudi Araabias 3:0 (25:18, 25:15, 25:22) võidu Al Fatehi üle ja jätkavad kaotuseta. Venno tõi võitjatele 12 punkti (+7). Marx Aru ja Schönenwerdi Volley said Šveitsis 1:3 (25:17, 24:26, 17:25, 21:25) kaotuse Genfilt. Aru arvele kogunes 14 punkti (+9). Tabelis ollakse kaheksa punktiga viiendad.

Rasmus Meiuse koduklubiks olev DEAC pidi Ungari kõrgliigas tunnistama PSE Pro Sourse'i 3:0 (26:24, 27:25, 25:13) paremust. Meius tõi seitse punkti (+1). Tabelis on DEAC kaheksa silmaga neljas.

Ungari naiste meistriliigas sai Caterina Cicetti tööandja KHG KNRC 1:3 (12:25, 37:35, 23:25, 15:25) kaotuse Vasas Obudalt. Cicetti panustas oma naiskonna parimana 17 punktiga (+9). Tabelis hoitakse 12 punktiga kuuendat kohta.

Taanis Nordenskov UIFi ridades mängiv Jan Markus Üprus osales CEV Challenge Cupi avaringi kordusmängus Austria klubi Zadruga Aich/Dobi vastu, kus saadi 0:3 (25:27, 15:25, 22:25) kaotus ja edasi ei pääsetud. Üprus tõi kolm punkti (+2).

Ardo Kreegi koduklubi St-Quentin sai Prantsusmaa esiliigas 3:1 (23:25, 25:18, 25:23, 25:19) jagu Chalonist. Kreek ei mänginud. Tabelis ollakse 14 punktiga neljandal positsioonil. Roosi Brigita Toomi koduklubi Lemesos Volleyball pidi Küprosel tunnistama Nea Salamina Famagusta 3:0 (25:23, 27:25, 25:21) üleolekut. Toom kaasa ei teinud. Tabelis ollakse 3 punktiga neljandad.