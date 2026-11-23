Viimastel aastatel on varasemast rohkem kõneainet pakkunud Eesti passiga sportlased, kes siin püsivalt elanud pole, kuid kellel soov kuuluda meie rahvuskoondistesse. Vikerraadio spordisaade "Spordipühapäev" uuris, kui palju tegeletakse alaliitudes sellega, et kõik piisava taseme ja Eesti passiga sportlased sini-must-valge lipu alla võistlema tuua ning millistel tingimustel on seda õige teha.

Mõne nädala eest pakkus Eesti spordis kõneainet 20-aastane jalgpallur Soufian Gouram. Võõrapärasest nimest hoolimata on Gouramil ema kaudu Eesti päritolu ning andekas noormees kuulus erinevates noorte vanuseklassides ka Eesti rahvuskoondistesse. Hiljuti sai aga selgeks, et Gourami teekond sini-must-valges särgis täiskasvanute tasandil ei jätku. Ta esindas oma sünnimaa Saksamaa U-20 meeskonda ning sellega kadus õigus tulevikus jalgpallilist kodakondsust tagasi vahetada.

Hiljutisel alla 19-aastaste noormeeste EM-valikturniiril tegi Eesti koondis vägeva etteaste, kui võitis oma alagrupi täiseduga. Sellel valikturniiril tegutses säravalt 18-aastane Rafael Siim Schwarz, kes lõi kolme mängu peale koguni viis väravat. Schwarz on terve elu elanud Saksamaal ja kasvanud mängijaks Hamburgis. Eesti jalgpall leidis talendi üles hiljuti. Schwarzi ema on pärit Eestist.

"Spordipühapäev" otsustas vaadata tänasesse, aga ka tulevikku. Eesti passi omavad, kuid siin püsivalt mitte elanud sportlased satuvad ilmselt teatud regulaarsusega rahvuskoondiste vaatevälja. Vähemalt siis, kui on tase ja soov Eesti koondise särk selga tõmmata.

Saade uuris, kuidas sellised mängijad jalgpallis, korvpallis ja käsipallis Eesti koondistesse jõuda võivad. Eesti Jalgpalli Liidu tehniline juht Mario Hansi ütleb, et mängijate nii-öelda laiast maailmast otsimine ei ole Eesti Jalgpalli Liidu jaoks otseselt prioriteet.

"Huvitaval kombel oli meil just võimalus suhelda ühe ettevõttega, kes pakub sellist teenust, et otsib maailmast Eesti juurtega mängijaid, kellel oleks potentsiaalselt võimalik Eesti koondist esindada. Neid mängijaid maailmas väga palju ei olnud," tõdes Hansi. "Toon võrdluseks Leedu, kus aastast 2007 on ligi miljon inimest riigist välja läinud: nende valik on palju suurem. Neid mängijaid on, aga neid ei ole väga palju."

Niisiis, potentsiaalsete koondislaste leidmine on jalgpallimaailmas isegi eraldiseisev ettevõtlusvorm. Hansi sõnul on see teenus siiski kallis ning Eestil ei ole sealt liiga palju valikut loota. "Poiste poole pealt oli üle maailma ca 50 kandis, tüdrukute poole pealt natuke vähem. Meie jaoks kõige huvitavam pool on just võib-olla tüdrukud, kuna meie enda harrastatavus on küllaltki madal, siis nendel tüdrukutel oleks võimalus kohe rahvusvahelisel tasemel silma paista. See teenus on ikkagi tuhandetes eurodes, see ei ole kindlasti odav lõbu," sõnas ta.

Peter Carey Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Ka Eesti Korvpalliliidu jaoks pole võõrsilt mängijate koondisse otsimine prioriteetne tegevus. Niiöelda välis-Eesti taustaga mängijaid on siiski esile kerkinud nii täiskasvanute kui noortekoondiste kontekstis.

"Jälgime noortekoondiste tasandil, mis-kus-kes mängib. Andmebaasina kasutame FIBA enda üleminekute keskkonda, kus väliseestlaste üleminekute puhul jääb märk maha, et seal riigis on Eesti passiga noor. On ka NBA skaute, kes omavad väga suurt vaatepilti ja annavad märku, et neil on olemas selline mängija ja tal on olemas Eesti pass. Igapäevaselt me sellega ei toimeta," kinnitas korvpalliliidu spordidirektor Raido Roos.

"Naiste koondise puhul oli Tea Adams, kes meil ka üle-eelmine valiktsükkel mängis. Tema leidis tee meieni ise. Meeste koondise puhul on olnud Peter Carey, kes mängis kontrollturniire. Avalikkuseni ei ole jõudnud, et vahepeal on läbi käinud ka Iisraeli taustaga ja muudest riikidest mängijate nimesid. Seda liigub ja on ka nii, et korvpalliagendid on meid üles leidnud. Variante on erinevaid, põuda ei ole, et peaks ise õudsalt otsima, aga eelistame vaadata, kes meil kodus sirguvad. Aga ka väliseestlane on teretulnud, kui asjad sujuvad," lisas Roos.

Korvpallis ei otsi agentuurid koondistele mängijaid mitte päritolu alusel, vaid pakuvad neid Roosi sõnul tunduvalt pragmaatilisemate põhimõtete järgi. "Korvpalli puhul on see olukord hoopis teine, kui jalgpallis, kus regulatsioonid on tugevamad," tõdes korvpalliliidu spordidirektor. "Meil on ka valikturniiridel olnud vastaseid, kes pole oma jalga kordagi sinna riiki tõstnud. Korvpallis on see asi lihtsam, agentuuridel polegi otsest vajadust. Meie oleme sellise lähenemise vastu, et keegi tuleb kuskilt ja tal pole selle riigiga mingit seost. See devalveerib selle riigi kasvatustööd."

Meedias levis mõne aasta eest jutt, et Euroliiga staar Mike James võib liituda Läti korvpallikoondisega. Analoogsel juhul pakubki agentuur alaliidule välja konkreetse mängija, kelle positsioonil koondisel vajakajäämine esineb. "Meil on ülikeeruline välismaalasele reaalselt passi saada, aga on riike, kus on seda väga lihtne teha. Aastate jooksul on agentuurid saatnud kaks-kolm nime: olen jälginud Eesti rahvuskoondiste mänge, teil on sellel ja sellel positsioonil vajakajäämisi ja pakutakse mängijaid. Meie oleme kategooriliselt selle vastu, aga Euroopas on riike, kes jagavad passi väga lihtsalt ja on sellest võimalusest kinni haaranud," lisas Roos.

Eesti U-19 jalgpallikoondise algkoosseis Liechtensteini vastu. Rafael Siim Schwarz tagumises reas paremal Autor/allikas: EJL

Aga kuidas ühe mängija rahvuskoondisse integreerimine siis praktikas välja näeb? "Kui huvi on nende poolt ehk lapsevanem võtab ühendust, siis tahame üldjuhul alati saada paari mängu ülesvõtet. Treenerid vaatavad need mängud läbi ja siis teevad otsuse, kas seda mängijat kutsuda koondise kogunemisele või mitte," selgitas Hansi. "Esimene kutse on mängija või vanemate enda kulu ja kirjadega, aga kui hinnang tema võimekusele on piisavalt kõrge, siis järgmine kord on juba meie kuludega."

"Siin on läbi käinud nii Argentina kui Hispaania taustaga mängijaid, aga nad on pigem U-15, U-16 vanuses. Kui avalikkus nendest ei tea, siis ka hinnang esmasel vaatlusel on see, et esialgu ei ole tase piisav," muigas Hansi.

Eesti naiste käsipallikoondise peatreeneril Ergo Rohil on omalt poolt mängijate leidmisest jagada mitu edukat lugu, mis tõestavad, et suurt rolli täidavad selles kõiges õnn ja juhused.

"Kui ma Eesti naiste koondise peatreeneriks sain, ei teadnudki kohe, et meil on välismaal sündinud ja kasvanud eestlasi, kes on ka käsipalli mänginud. Esimene nii-öelda väliseestlane oli üks Saksamaal elav tüdruk [Mariel Tiimus], kes oli tol hetkel 17-aastane, seal kogu aeg käsipalli mänginud. Ta oli vist kunagi toonasele naiste koondise peatreenerile Martin Noodlale kuskile kirjutanud ja uurinud, et kas on tüdrukutel mingit noortekoondist. Tol hetkel ei olnud ja asi jäi soiku. Kui mina hiljem peatreeneriks sain, mainiti, et üks tüdruk on meile kirjutanud, kirjutasin talle ise ja tuli välja, et tal oli Eesti pass olemas, tuli meile mängima ja nüüd on mitu aastat koondises mänginud. Selle hooaja jättis küll vahele, aga asus taas käsipalli mängima," meenutas Rohi.

"Üks huvitav lugu on veel Soomest, Adriana Jakimova, kes oli ühel aastal Soome liiga väravaküttide tipus. Tema klubi peatreener mainis Eesti treeneritele, et kuulge, ta on ju Eesti passiga tüdruk, te ei teagi või?" naeris Rohi. "Ma kirjutasin talle kohe ja küsisin, kas tal oleks huvi Eesti eest mängida ja kuna tal puudusid ametlikud mängud Soome naiste koondise eest, saime ta Eestisse tuua. Sellega oli aga natuke palju bürokraatiat ja paberimajandust, kuna dokumendid olid vaja rahvusvahelises käsipalliliidus korda ajada, sest tal olid Soome noortekoondise eest tehtud mängud."

"Kolmas lugu on üks Norra noor tüdruk: tema tuli meile 2008. aastal sündinud tüdrukute koondisesse. Nägin teda tükk aega tagasi Eestis ühes laagris, võtsin temaga nüüd uuesti ühendust ja küsisin, kas ta mängib jätkuvalt Norras käsipalli. Ta mängib, sügise tsüklis ta ei saanud koondisesse tulla, aga loodetavasti kevadel näeme teda esimest korda Eesti naiste koondises. Need kolm mängijat on meil välismaalt üles leitud. Mingit süsteemi meil selle jaoks ei ole ja ei saagi olla, mängija peab kuidagi ise välja ilmuma," lisas Rohi.

Mis teeb koondises olemise väärtuslikuks? Ja kui palju tuleb valmis olla selleks, et mängija tahab koondise särki ära kasutada vaid isiklike ambitsioonide huvides?

"Kõik tahaksime ja loodaksime, et esimene väärtus on esindada oma rahvast ja riiki, aga seda on muidugi raske alati eeldada ja oodata mängijalt, kes ei ole Eestis sündinud," rääkis Hansi. "On olnud ka näiteid maailmast, kus selle kogukonnaga tekib tugevam side. Teine väärtus on ikkagi rahvusvaheline pilt: meil on olnud vestlused suurte klubidega, kus juba rahvusvaheliselt skauditakse. Nende skautimine hakkab peale U-17 tasandil rahvuskoondiste tasandil. Seal on juba võimalik oma märk maha jätta. Kui koondise esindamise huvi on vaid professionaalne, kumab see mingi hetk tahes tahtmata välja."