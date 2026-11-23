Naiste Balti turniir sai alguse 1996. aastal, mil kolm Balti riiki kohtusid esmakordselt Leedus Telšiais. Eesti alustas kolmanda kohaga, jäädes alla võõrustajatele 1:2 ja leppides Lätiga 0:0 viiki. Esimese turniirivõiduni jõudis Eesti 2003. aastal, kui võistlus peeti Pärnu rannastaadionil. Avamängus alistati Läti 4:0 ning Leeduga mängiti 1:1 viiki.

Sellest sai alguse Eesti edukas periood turniiril: võideti ka kolm järgmist võistlust ehk aastatel 2004–2006. Pärast Leedu 2007. aasta võitu naasis Eesti esikohale 2008. aastal ning triumfeeris seejärel veel kahel järjestikusel turniiril. Järgnevatel aastatel lisandus kolm järjestikust võitu aastatel 2012–2014.

Aastal 2016 võistles turniiril ka Fääri saarte koondis, kes võitis juba esimesel osalemisel esikoha. Eesti pidi sel korral leppima neljanda kohaga. Püsivalt tuli Fääri saarte koondis võistlema viis aastat hiljem, mil muudeti ka võistlussüsteemi: avapäeval selgitatakse poolfinalistide vahel võitjad ning finaalis ja kolmanda koha mängus kohtuvad vastavalt võitjad ja kaotajad.

Eesti jaoks on see tähendanud kaht otsustavat penaltiseeriat. 2021. aastal jäädi Fääri saartega 1:1 viiki, kuid kaotati penaltitega 4:5. Kolm aastat hiljem mängiti Leeduga 2:2 viiki, ent seekord võttis Eesti penaltiseerias 3:1 võidu ja pääses finaali.

2022. aastal Tartus ja Võrus peetud turniiril alistas Eesti poolfinaalis Leedu 4:1 ning finaalis Fääri saared 3:1, kindlustades oma 11. tiitli. 2024. aastal õnnestus karikat kaitsta: pärast penaltiseeriaga saavutatud finaalikohta Leedu vastu alistati otsustavas mängus Läti 1:0. Eesti võiduvärava lõi Katriin Saulus, kelle jaoks oli see ühtlasi esimene tabamus rahvuskoondise särgis.

Mullu tuli Eestil leppida kolmanda kohaga. Poolfinaalis jäädi 0:1 alla hilisemale turniirivõitjale Lätile, kuid pronksimängus alistati Fääri saared 2:0. Eesti väravate eest hoolitsesid Emma Treiberg ja Liselle Palts. Viimase tabamus pälvis hiljem ka aasta ilusaima värava auhinna.

Ajaloolises medalite arvestuses on Eesti 12 kuld-, viie hõbe- ja kuue pronksmedaliga turniiri edukaim riik. Lätile kuulub kuus esikohta, kolm teist ja 13 kolmandat kohta, Leedul on viis esikohta, 14 teist ja neli kolmandat kohta. Fääri saared on võitnud ühe kuld-, kaks hõbe- ja ühe pronksmedali.

Tänavu võõrustab turniiri esmakordselt Paide. Varasemalt on naiste Balti turniiri korraldatud Eestis Viljandis, Pärnus, Tallinnas ning Tartus ja Võrus. Eesti koondis alustab kodust turniiri laupäeval, 28. novembril kell 18.30 poolfinaaliga Fääri saarte vastu. Teises poolfinaalis kohtuvad samal päeval Läti ja Leedu. Finaal ning kolmanda koha mäng peetakse teisipäeval, 1. detsembril. Eesti osalusega kohtumised on jälgitavad Soccernet TV vahendusel. Pääsmed mängudele on müügil jalgpalliliidu kodulehel ja Piletilevis.