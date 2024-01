Rehemaa 8. koha saanud lätlannast: hooaja alguses olid tal pisarad silmis

Seekordset murdmaasuusatamise Tour de Skid kodust jälgima pidanud Aivar Rehemaa arvates oli tuur huvitav ja tema sõnul on hea näha, et Kesk-Euroopa riigid suudavad Norrale konkurentsi pakkuda.

Eesti suusakoondise juht Aivar Rehemaa kukkus detsembri keskel Trondheimis suuski testides rängalt ning pidi taastudes seekordset Tour de Skid jälgima teleri vahendusel. Meestest võidutses legendaarsel suusatuuril kindla eduga norralane Harald Östberg Amundsen, kellele järgnesid sakslane Friedrich Moch ning prantslane Hugo Lapalus; naiste konkurentsis mahtus esikolmik Jessie Diggins, Heidi Weng ja Kerttu Niskanen 40 sekundi sisse.

"Kui sa tuuri sees oled, siis ei saagi võib-olla [suusatuuri] nii palju jälgida, aga minul oli sel aastal seda teleri vahendusel huvitav vaadata. Kui oleme tavaliselt harjunud, et on üks norrakate rida, siis Tour de Skil on võitja meil küll norralane, aga teine-kolmas koht juba Kesk-Euroopa riigid. Ma arvan, et see on suusatamisele väga hea," rääkis Rehemaa "Spordipühapäevas". "Naiste puhul samamoodi, oli erinevaid võitjaid ja kuni viimaste meetriteni oli tegelikult üldvõitja lahtine. Tour de Ski oli tänavu väga huvitav, ka üksikutel etappidel."

Amundsen võitis kaks individuaalset etappi ja eelviimasel osavõistlusel sai esikoha Erik Valnes, aga kolm minitriumfi kirjutati ka prantslaste nimele: Lucas Chanavat' kahele võidule tõi kuulsal lõputõusul lisa Jules Lapierre. Punktide arvestuses sai Chanavat' järel teise koha tema koondisekaaslane Jules Chappaz.

"Kui Kesk-Euroopa riigid hakkavad sagedamini pjedestaalil käima, kogub see ka seal populaarsust ja rahvas tuleb seal kaasa. Tiitlivõistlustevabal aastal täitis Tour de Ski oma eesmärgi päris hästi ära, vaatamata sellele, et superstaarid nagu Iivo Niskanen ja Johannes Hösflot Kläbo olid puudu," arvas Rehemaa.

Suurepärase tuuri tegi 23-aastane lätlanna Patricija Eiduka, kes sai ühe kümnenda, ühe 11. ning ühe 15. koha ning lõpetas kokkuvõttes kõrgel kaheksandal positsioonil.

"Lätlanna kaheksandal kohal tuuri kokkuvõttes: suurepärane tulemus! Rääkisin temaga Rukal pärast esimest MK-nädalavahetust, tüdrukul olid pisarad silmis ja kõik oli halvasti. Patsutasin teda õlale ja ütlesin, et küll kõik hästi läheb. Mul on siiralt hea meel tema üle," tõdes Rehemaa.

Eesti meeste tulemused seekord erilist rõõmu ei pakkunud ja Rehemaa sõnul olid peamiseks põhjuseks tuurieelsed haigestumised. Kaarel Kasper Kõrge jaoks lõppes võistlus õnnetu kukkumisega kolmandal etapil, lõpuni ei jõudnud ka Martin Himma. Ainsa eestlasena kõik seitse osavõistlust lõpetanud Alvar Johannes Alev oli kokkuvõttes 44.

"Olgem ausad, tunnistan, et hooaja alguses oli Tour de Ski vähemalt distantsimeestega üks põhieesmärke, aga pilt sai üsna selgeks, kui kogu meeskond haigestus Östersundi MK-etapil. Oli aru saada, et aega on, aga seda pole piisavalt, et kõrgete kohtade eest võistelda. Midagi pole teha, tippsport on selline. Valmistusime, aga haigused-asjad tegid oma keerdkäigud. See aasta läks nii. Saame terveks ja õnneks hooaeg jätkub, üritame muudel võistlustel ennast näidata," lisas Rehemaa.