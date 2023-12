Tour de Ski tiitlikaitsja Kläbo peab tänavuse tuuri vahele jätma

Mullu Tour de Skil kõik seitse sõitu võitnud Kläbo on gripi küüsis olnud detsembri keskpaigast saadik. "Johannes lootis pikka aega, et saab tuuril võistelda, kuid kahjuks on tema jaoks veel liiga vara," avaldas Norra suusakoondise arst Ove Feragen NRK-le.

"Ma olen kuus päeva järjest palavikuga voodis lamanud. Läksin jõululaupäeval koju lootuses, et paranen kiiresti, kuid minu keha ei ole veel võistlemiseks valmis," kirjutas Kläbo Instagramis.

"Tour de Ski oli minu selle hooaja suur eesmärk. Ilmselt on mul raske leida motivatsiooni ülejäänud MK-hooaja jaoks. Tundub kohutav, et lõpetan 2023. aasta nii kehvas vormis ning kindlasti ei kulgenud jõulud selliselt nagu soovisin," lisas ta.

Kläbo eemalejäämine tähendab, et eelmise Tour de Ski esikolmikut tänavu stardis ei näe. Läinud aastal said Kläbo järel teise ja kolmanda koha koondisekaaslased Simen Hegstad Krüger ja Hans Christer Holund. Krüger on samuti haigestunud ega saa tänavu võistelda ning Holund tipptasemel spordiga enam ei tegele.

Kui Krügeri asemel asub Tour de Skil võistlustulle Ansgar Evensen, siis Kläbo loobumise järel saab oma võimaluse 27-aastane Henrik Dönnestad.

Tänavune Tour de Ski algab 30. detsembril Itaalias Toblachis ja lõpeb 7. jaanuaril Val di Fiemmes.