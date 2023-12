Rehemaa: tundsin hirmu, et võib-olla ei tõusegi enam püsti

Rehemaa kukkus laupäeva varahommikul jäisel rajal paarimeetrisest järsakust alla. Rehemaale osutati kohest arstiabi ja ta toimetati Trondheimi haiglasse, kus talle samal päeval tehti ka operatsioon.

"Kruvi ja plaat. Mingid lülid pandi kokku. Arst nii palju ütles, et kuna oled veel noor inimene, läheb taastumine kiiremini ja paremini," lausus Rehemaa intervjuus Eesti ajakirjanikele.

"Enne oppi ütles mulle, et nad 50 sellist operatsiooni aastas. See ei ole temale mingi uus väljakutse. Tavaline tööpäev. Aga et see orgunniti nii ära, et kell kaheksa juhtus ja pool kaks olin opil - mulle tundus, et see oli isegi õdedele väike üllatus. See oli veel laupäev ka."

"Need kruvid ja plaadid tuleb järgmine aasta välja võtta. Seda juba arst mulle ka ütles, et peame selle kuidagi nii graafikusse panema, et ei segaks," lisas endine tippsuusataja.

Kukkumine oli siiski päris valus ja Rehemaa tunnistas, et oigas arste oodates omajagu. "Ütlen ausalt, et laupäeval tundsin küll väga palju [hirmu]. Igasuguseid mõtteid käis läbi. Laupäeva õhtul peale oppi olin oluliselt rahulikum. Aga enne oppi... okei, olin ka uimas ja nii edasi, aga seda ei taha enam kunagi tunda."

"Ma tundsingi reaalset hirmu! Sellist asja pole varem olnud. Tundsin hirmu, et võib-olla ei tõusegi enam püsti. Aga õhtul peale oppi, kui juba palatis olin kell üheksa, siis oli siin üks hea õde ka - meesterahvas - tuli ja ütles, et ära siin pikuta midagi, tõuse esimest korda püsti. Tõusin püsti ja ma arvan, et see oligi pigem psühholoogiline. Ta tahtis näidata, et ei ole sul häda midagi, saad hakkama küll."

Arsti sõnul ei jäänud halvem stsenaarium siiski väga kaugele. "Ma arvan, et nende keeles tähendab see mõni millimeeter. Ega ta mulle rohkem ei öelnud, võib-olla ta ei tahtnud. Aga nad on pigem üritanud hoida positiivset meelt, et kahe kuu pärast oled suusa peal ja ära põe ja nii edasi," lisas Rehemaa.

"Ma tavaliselt olen ise suur optimist, aga ise olin palju pessimistlikum kui arstid. Inimesed, kel on sarnane asi juhtunud, on mulle ka helistanud. Siis nad on mulle rääkinud. Mul on neid raske uskuda. Tavaliselt tahan alati paremat uskuda. Aga nad on öelnud, et ära põe - pooleteise kuu pärast on tavaelu ja nii edasi."

Rehemaa sõnul saanuks ka teda haiglas külastanud korraldajad paremini tegutseda, aga nende peale näpuga ta ei näita. "Rääkisin võistluste peakorraldajaga. Jõudsime mõlemad sinna, et see oli tegelikult õnnetus. Mul ei ole kedagi otseselt süüdistada. Mis ma ütlen, et pime ja jäin oli?"

"Loomulikult oleks võinud olla rohkem valgust, rajamärgistus parem ja nii edasi. Aga need on kõik oleksid. Kõige rõvedam on see, et mäletan seda hetke. Ma ei kaotanud kordagi teadvust. Kui hakkan seda läbi mõtlema, siis tulevad küll külmajudinad peale. Aga ma ei otsin mingit süüdlast. Seal oli kindlasti ka enda süüd."

Rehemaad opereerinud arsti sõnul läheb taastumiseks poolteist kuni kaks kuud. "Ütles, et kahe kuu pärast võid olla suusa peal tagasi, aga ära väga suuri raskusi esialgu tõsta. Et ära kohe jõusaali kangi tegema mine," lausus suusataja.

"Ütles ka üsna rõõmsal meelel, et see ei tohiks sind väga palju häirida. Aga nad lisavad, et kõik inimesed on erinevad. Esimesed kaks päeva ütlesid õed ja arstid, et teed väga head progressi, aga neil on siin patsiente igasuguseid."

Rehemaa puudumisel võtab tema tööülesanded enda õlule Eesti Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll.