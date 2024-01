Martin Himma: kui Davosis tulemused paremaks ei lähe, tuleb koju ära tulla

Kolmest Touril startinud eestlasest jätkavad võistlust kaks, Alvar Johannes Alev ja Martin Himma. Kaarel Kasper Kõrge jaoks lõppes võistlus õnnetu kukkumisega kolmandal etapil.

Sarnaselt paljudele maailma tippudele oli Touri eel tervisega kimpus ka Himma, kuid vähemalt esialgu on olukord tema enda sõnul loodetust isegi parem.

"Huvitav ongi see, et tuuri eellaagris oli tunne pigem halb ja kartsin tuurile minekut. Aga tuuril olles, soojendustrennid ja isegi võistlused olid tunde poolest okeid," lausus ta ERR-ile.

"Hingamine - ma ei tunne, et midagi valesti oleks. Tunde poolest ka midagi valesti ei ole, aga tundub, et olen haigusest üle saanud, aga lihtsalt see, kuidas ma ei saanud koroona pärast trenne teha, on vormile jälje jätnud."

Davosis ootavad murdmaasuusatajaid vabatehnikasprint ja 20 kilomeetri jälitussõit klassikatehnikas. Seejärel liigutakse edasi Val Di Fiemmesse, kus 15 kilomeetri ühisstardist klassikasõidule järgneb kurikuulus lõputõus. Otsuse Touri lõpetamise kohta teeb Himma jooksvalt.

"Hetkel olen võtnud päev korraga. Väga palju ei ole lõputõusule tahtnud mõeldagi, aga kardan küll, et kui Davosis midagi paremaks ei lähe, siis ei ole mõtet minna sinna midagi veel hullemaks tegema," pelgab ta.

"Tuleb võtta mõistlikult. Kui Davos peaks minema hästi, siis teha lõpuni, aga kui tulemused paremaks ei lähe, siis ma arvan, et tuleb tulla koju ära ja valmistuda järgmisteks võistlusteks."

Seljavigastusest taastuvat Eesti suusakoondise juhti Aivar Rehemaad asendab igapäevases asjaajamises Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll, kuid sunnitud vahetus Himma sõnul lisaprobleeme tekitanud ei ole.

"Ma arvan, et saame täitsa hästi hakkama. Kristjan Koll on võtnud kõik Aivari vastutused üle, kõik sujub, meil on oma määrdemees ja Alvaril oma sõber kaasas, kes aitab suuskade testimisel," kirjeldas Himma.

"Niimoodi saavad nad määrimisega hakkama ja suusad olid meil kolm esimest etappi väga head. Selle üle viriseda ei saa ja logistiliselt on ka pigem hästi praegu."

Murdmaarahva jaoks on Tour de Ski tänavuse talve suursündmus, sest maailmameistrivõistluseid kavas ei ole. Toblachis toimunud etappidel oli aga raja ääres vähe publikut, mis jäi silma ka Himmale.

"Mäletan, et juba eelmisel aastal Toblachis ei tulnud millegipärast nii palju rahvast. Võib-olla võiks olla kuskil mujal, kus rahvast tuleks," pakub ta. "Ma ei tea, miks peab alati Toblach olema."

"Eelmine aasta ei olnud võistlus küll tuuri sees, aga tegelikult on kurb küll, et vähe rahvast tuleb. Eelmisel aastal pärast Tallinna MK-etappi vaatasin, et meil käib nii palju rahvast, aga meil ei ole see iga aasta kavas. Võiks rohkem selle järgi vaadata, kuhu tuuakse vaatama ka - sinna neid etappe anda."