Rehemaa kukkumisest: vaatasin kohe, kas saan jalgu liigutada

Laupäevase võistluspäeva eel varahommikul suuski testinud Aivar Rehemaa kukkus tähistamata testinõlva äärest alla rutiinse suusatestimise käigus.

Testinõlva pidurdusala oli ilmastikuoludest tulenevalt jäine ja pidurdusala lõpp korraldajate poolt aiaga tähistamata. Pidurdusala lõppes kahe meetri kõrguse järsakuga, kust Rehemaa õnnetult alla kukkus ning selgroo ühte lüli vigastas.

Rehemaale osutati kohest arstiabi ja ta toimetati Trondheimi haiglasse, kus talle samal päeval tehti ka operatsioon.

"Mäletan kogu olukorda sekundini, isegi kui ma ei taha meenutada. Üritasin kohe vaadata, kas ma saan jalgu liigutada ja sain," meenutas Rehemaa intervjuus Soome rahvusringhäälingule. "Olukord oli väga õudne, aga lõpuks siiski vedas."

Rehemaa ütles Ylele, et tunneb end võrdlemisi hästi ja on juba jalule saanud. "Laupäeval oli tõesti halb olla, aga täna on juba kõvasti parem," kirjeldas ta pühapäeval. "Olen juba natukene haigla koridorides jalutanud."

Rehemaa ei osanud öelda, millal ta Eestisse naaseb või millal saab taas treeneritööga alustada. Seniks võttis tema kohustused üle Eesti Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll.