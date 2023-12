Eesti suusakoondist tabas koroonaviiruse laine

Pärast laupäevast sprindivõistlust kurtsid mitmed sportlased kehas jõuetust ja tehtud proovid näitasid kõige hullemat – kolm meest neljast startinust on nakatunud koroonaviirusega. Lisaks stardis olnud sportlastest on positiivse testi teinud Alvar Johannes Alev ja samuti pooled hooldetiimi liikmed.

Eestlastest võistlesid laupäeval Marko Kilp, Martin Himma, Karl Sebastian Dremljuga ja Kaarel Kasper Kõrge.

Östersundis viibiva Eesti koondise juhi Aivar Rehemaa sõnul ollakse hetkel edasiste plaanide osas äraootaval seisukohal ja elatakse päev korraga. "Kõik eelnevad päevad on olnud korras ja ka täna hommikul ei osanud kahtlustada, et midagi on viltu. Sümptomeid ei olnud," lausus ta pressiteate vahendusel.

"Haigestunud mehed reisivad esimesel võimalusel kohe koju end ravima ja loodame, et nad taastuvad kiiresti. Hooaeg on veel noor ja eesmärk on kahjusid minimeerida. Hetkel terved olevad Keidy ja Kaidy Kaasiku elavad nii meestest kui hooldetiimist eraldi hotellis ning loodan, et neil õnnestub pääseda ja Trondheimis stardis olla."

"Mis puutub hooldetiimi liikmetesse, siis hetkeseisuga oleme nii mina kui ka Eero Bergman kahjuks koroonaviirusesse nakatunud," ütles Rehemaa. "Teised on veel rivis. Kindlasti loodame meeskonnaga stardis olla aastavahetusel algaval Tour de Skil."

"Elame päev korraga ja leiame lahendused, et tüdrukud saaksid edukalt võistelda veel siin ja järgmisel nädalal Trondheimis.

"Ühe mõtte ütleksin veel, et edu tähendab tõusta ainult korra rohkem, kui sa oled kukkunud," lisas Rehemaa. "Ma tean, et küll me tõuseme!"

Kui ei toimu negatiivseid arenguid, siis pühapäeval on Östersundis stardis Keidy ja Kaidy Kaasiku ning nädala pärast liigub karavan 2025. aasta maailmameistrivõistluste toimumiskohta Trondheimi.