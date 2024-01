Tour de Ski üldliider säilitas kukkumisele vaatamata kollase särgi

Pärastlõunases kvalifikatsioonis sõitis Himma 1,5-kilomeetrisel rajal välja aja 2.25,12, millega kaotas parimale 10,22 ja oli 45. Alvar Johannes Alevi kaotuseks oli 12,65, mis andis talle 55. koha. Viimasena pääses veerandfinaali aja 2.22,80 suusatanud rootslane Emil Danielsson.

Kvalifikatsiooni kiireim mees oli prantslane Lucas Chanavat ajaga 2.14,90, kohalik mees Valerio Grond kaotas talle 2,39 ja norralane Harald Östberg Amundsen kolmandana 2,99 sekundit. Naiste kvalifikatsioonis võtsid kolmikvõidu rootslannad, kui Jonna Sundling sõitis välja aja 2.33,43, Linn Svahn kaotas talle 1,50 ja Maja Dahlqvist 3,41.

Enne kolmapäeva lähima jälitaja Erik Valnesi ees poole- ning teiste ees enam kui minutilist edu omanud Amundsen kukkus esimeses veerandfinaalis ning rebis seejärel oma kollase liidrisärgi vihaselt seljast. "Kurvis läks veidi kitsaks ja šveitslane [Antonin Savary] oli mul tihedalt kannul. Suusad läksid sõlme ja kukkusin. See on lihtsalt uustulnuka eksimus, ta ei ole veel palju sõitnud [Savary on 21-aastane], aga on valus kokkuvõttes sekundeid kaotada," rääkis Amundsen VG-le.

Valnes langes aga teises poolfinaalis välja ja nii jätkab Amundsen üldliidrina. Sprindietapi võitis Chavanat, Edvin Anger kaotas talle 0,25 ja Federico Pellegrino 0,44 sekundit. Amundsen edestab nelja osavõistluse järel Valnest 17 sekundiga, kolmas on nüüd Pellegrino (+0.45) ja neljas ameeriklane Gus Schumacher (+0.50).

Naiste finaalis teenis esikoha Svahn, teiseks tuli Kristine Stavaas Skistad (+1.30) ja kolmandaks üldliider Jessie Diggins (+1,73). Kokkuvõttes on Digginsi edu nüüd kolme rootslanna Svahni, Sundlingi ja Emma Ribomi ees nüüd vastavalt 33 sekundit, 1.20 ja 1.27.