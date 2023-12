Kliimaaktivistid jõudsid häirima ka murdmaasuusatamise MK-etappi

Laupäevase meeste suusavahetusega sõidu käigus jooksid rajale mitu lumele oranži pulbrit lasknud meest, kes toimetati veidi enne suusatajate sinna jõudmist pealtvaatajate ja raja turvatöötajate poolt sõna otseses mõttes kraavi.

Hiljem võttis intsidendi eest vastutuse Norra grupp Stopp Oleletinga, mis protesteerib Norra naftatootmise laienemise vastu Põhjameres. NRK sõnul oli aktivistide plaaniks end enne suusatajate saabumist üksteise külge aheldada ja risti rajale tõmmata sõnumiga plakat.

❄️BREAKING ❄️



Supporters of @stoppoljeleting have disrupted the World Cup in Skiathlon in Trondheim. They are demanding that the Norwegian government stop handing out new oil licenses and put forward a concrete plan for the transition of oil workers. pic.twitter.com/5lb7svgCP5