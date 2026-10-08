X!

Rally Estonia kaasati ka järgmiseks hooajaks MM-sarja kalendrisse

Autoralli
Rally Estonia 2026, pühapäevane võistluspäev
Rally Estonia 2026, pühapäevane võistluspäev Autor/allikas: Karli Saul
Autoralli

Rahvusvaheline autoliit (FIA) ja WRC promootor avalikustasid neljapäeval tuleva autoralli MM-sarja hooaja kalendri, kuhu kuulub ka Rally Estonia. Lõuna-Eesti teedel sõidetakse 22.-25. juulini.

Selle aasta augustis vahetusid FIA autoralli MM-sarja promootorettevõtte omanikud: WRC Promoter GmbH omandasid Prantsusmaa autotehnoloogiaettevõte Cosmobilis ja erakapitaliinvestor Park Square Capital. Uute omanike eesmärk on muuta MM-sari ja selle etapid veelgi atraktiivsemaks ning kujundada igast rallist suurejooneline sündmus, mis pakub lisaks põnevale võidusõidule mitmekülgset meelelahutust.

Sarja uus tegevjuht Eric Boullier külastas tänavu suvel ka Delfi Rally Estoniat ning jäi nähtuga väga rahule. Talle avaldas muljet korralduse kõrge tase ning korraldajate soov ja oskus ühendada maailmatasemel autoralli terviklikuks spordi- ja meelelahutuselamuseks.

Pärast tänavust rallit kohtus Rally Estonia meeskond promootori esindajatega veel mitmel korral ning ühiste arutelude tulemusena jõuti kokkuleppele, et Rally Estonia on MM-sarja etapp ka 2027. aastal.

"Rally Estonia jätkamine WRC-sarja kalendris on suur tunnustus kõigile, kes on selle sündmuse õnnestumisse panustanud. Suur tänu Eesti riigile, kohalikele omavalitsustele, erasektori toetajatele ja kogu korraldusmeeskonnale ning loomulikult kohalikele elanikele, rallifännidele, sõitjatele ja meeskondadele," ütles rallidirektor Urmo Aava.

"WRC Delfi Rally Estonia on palju enamat kui neli päeva tipptasemel võidusõitu. See on rahvusvaheline suursündmus, mis elavdab Eesti majandust, aitab kaasa regionaalpoliitika elluviimisele, toob riigile maksutulu ning pakub kümnetele tuhandetele inimestele raja ääres ja sadadele miljonitele vaatajatele läbi erinevate kanalite meeldejäävaid elamusi. Väliskülaliste soov Eestisse tagasi tulla ja meid oma sõpradele soovitada loob väärtust ka pärast rallinädalavahetuse lõpp," lisas kultuuriminister Heidy Purga.

WRC Rally Estonia on 2027. aasta FIA autoralli maailmameistrivõistluste 9. etapp, mis sõidetakse 22.–25. juulini. Kokku on 2027. aasta WRC kalendris 15 etappi.

Lähiaastatel muutub WRC-sari veelgi globaalsemaks: 2027. aastal toimub MM-etapp ka USA-s. Ühtlasi algab sarjas uus ajajärk, kui kasutusele tulevad uued Rally1 autod ja jõustuvad uued tehnilised reeglid. Oodata on mitme uue erameeskonna lisandumist ning hiljuti teatas Ford, et naaseb pärast aastakümnete pikkust pausi sarja tehasemeeskonnana. Need arengud tõotavad muuta MM-sarja veelgi põnevamaks ja konkurentsitihedamaks.

Tänavuse WRC Delfi Rally Estonia 43 894 unikaalsest pealtvaatajast moodustasid väliskülalised 31,9 protsenti ehk 14 002 inimest. Uuringu hinnangul tõi sündmus Eesti ettevõtlussektorile 44,9 miljonit eurot lisakäivet, mida on 36 protsenti rohkem kui 2025. aastal. Selle käibega seotud otsene maksutulu ulatus hinnanguliselt 8,3 miljoni euroni.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

viimased ralliuudised

15:19

Rally Estonia kaasati ka järgmiseks hooajaks MM-sarja kalendrisse

06.10

Virves: WRC2 klassis on kõva konkurents, võime tiitli üle uhkust tunda

06.10

Saaremaa garaažides käib kibe ettevalmistus Saaremaa ralliks

06.10

Hyundai ja Neuville'i jaoks terendab WRC-s vaheaasta

04.10

Enok ülipõnevast tiitliheitlusest: hoidsin diivanil peast kinni!

04.10

Tänak kiitis Solbergi: nutke end tühjaks ja siis töö jätkub!

04.10

Evans krooniti maailmameistriks, Solberg jäi ülidramaatiliselt tiitlita

03.10

Evans püsib MM-tiitli kursil, aga Solberg teeb asja huvitavaks

03.10

Sardiinias haaras juhtohjad tiitlinõudleja Solberg

02.10

Reedese rallipäeva lõpetas liidrina Neuville

02.10

Hyundai läks Sardiinias pausile kaksikjuhtimisega

02.10

Saaremaa rallil osaleb 161 võistluspaari, stardirivi avavad Volver ja Sõna

01.10

Thierry Neuville plaanib vaheaastat: praegu tundub selleks parim aeg

01.10

MM-tiitlit jahtiv Solberg võitis Sardiinia ralli avakatse

01.10

Ford naaseb tehasemeeskonnana autoralli MM-sarja

sport.err.ee uudised

16:50

Äsja Eestiski võistelnud vormelitäht sõitis ühelt GP-lt järgmisele rattaga

16:06

Nuudi pääses Ungaris kindlalt veerandfinaali

15:51

Eesti ja Islandi mängul tänati teenekaid kohtunikke

15:19

Rally Estonia kaasati ka järgmiseks hooajaks MM-sarja kalendrisse

14:46

ASVEL võitis hooaja esimese Prantsusmaa derbi

14:07

Glinka lubas tuneeslasele vaid kolm geimi

13:32

Tribuntsov jõudis Taškendi MK-etapil kolmanda ajaga finaali

13:13

Müügile tulid Eesti korvpallikoondise võõrsilmängu piletid Soome vastu

12:34

Tunamullu finaalis viga saanud Haliburton naasis väljakule

11:58

Tamm langes Hiinas veerandfinaalis konkurentsist

11:19

Saalijalgpallikoondis valmistub oktoobrikuisteks MM-valikmängudeks

10:42

Golden State'i naiskond jõudis finaalist ühe võidu kaugusele

10:01

Karuks: raadiosport oli, on ja jääb!

09:11

Eesti kurlingunaiskond alustab Tallinnas EM-i peaproovi

08:37

Raieste koduklubi alustas Meistrite liigat suure võiduga

08:05

Eestlased tulid seiklusspordis maailmameistriks

07.10

Serviti ja Kehra võtsid koduseinte vahel võidud

07.10

Viimsi pidi Eesti-Läti liigas leppima ühepunktilise kaotusega

07.10

Drell tõusis eurosarjas üleplatsimeheks

07.10

ETV spordisaade, 7. oktoober

loetumad

07.10

Kalev alistas võimsa viimase veerandaja toel Türgi klubi

07.10

Drell tõusis eurosarjas üleplatsimeheks

07.10

Ronaldo: väärin karistust, aga treener reetis mind

08:05

Eestlased tulid seiklusspordis maailmameistriks

07.10

Jalgpalli maailmameister naaseb kolme aasta järel väljakule

06.10

Kõva võitlus tõi Eestile Islandi vastu viigipunkti ka koduväljakul

07.10

Vene suusatäht Korosteljov lubatakse MK-etappidele

07.10

Messi jättis koondisega hüvasti: tahaksin igavesti mängida

07.10

WA avaldas aasta kergejõustiklaste kandidaadid

07.10

TalTech sai Põhja-Euroopa liigas esimese kaotuse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo