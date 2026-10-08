Rally Estonia kaasati ka järgmiseks hooajaks MM-sarja kalendrisse

Rahvusvaheline autoliit (FIA) ja WRC promootor avalikustasid neljapäeval tuleva autoralli MM-sarja hooaja kalendri, kuhu kuulub ka Rally Estonia. Lõuna-Eesti teedel sõidetakse 22.-25. juulini.

Selle aasta augustis vahetusid FIA autoralli MM-sarja promootorettevõtte omanikud: WRC Promoter GmbH omandasid Prantsusmaa autotehnoloogiaettevõte Cosmobilis ja erakapitaliinvestor Park Square Capital. Uute omanike eesmärk on muuta MM-sari ja selle etapid veelgi atraktiivsemaks ning kujundada igast rallist suurejooneline sündmus, mis pakub lisaks põnevale võidusõidule mitmekülgset meelelahutust.

Sarja uus tegevjuht Eric Boullier külastas tänavu suvel ka Delfi Rally Estoniat ning jäi nähtuga väga rahule. Talle avaldas muljet korralduse kõrge tase ning korraldajate soov ja oskus ühendada maailmatasemel autoralli terviklikuks spordi- ja meelelahutuselamuseks.

Pärast tänavust rallit kohtus Rally Estonia meeskond promootori esindajatega veel mitmel korral ning ühiste arutelude tulemusena jõuti kokkuleppele, et Rally Estonia on MM-sarja etapp ka 2027. aastal.

"Rally Estonia jätkamine WRC-sarja kalendris on suur tunnustus kõigile, kes on selle sündmuse õnnestumisse panustanud. Suur tänu Eesti riigile, kohalikele omavalitsustele, erasektori toetajatele ja kogu korraldusmeeskonnale ning loomulikult kohalikele elanikele, rallifännidele, sõitjatele ja meeskondadele," ütles rallidirektor Urmo Aava.

"WRC Delfi Rally Estonia on palju enamat kui neli päeva tipptasemel võidusõitu. See on rahvusvaheline suursündmus, mis elavdab Eesti majandust, aitab kaasa regionaalpoliitika elluviimisele, toob riigile maksutulu ning pakub kümnetele tuhandetele inimestele raja ääres ja sadadele miljonitele vaatajatele läbi erinevate kanalite meeldejäävaid elamusi. Väliskülaliste soov Eestisse tagasi tulla ja meid oma sõpradele soovitada loob väärtust ka pärast rallinädalavahetuse lõpp," lisas kultuuriminister Heidy Purga.

WRC Rally Estonia on 2027. aasta FIA autoralli maailmameistrivõistluste 9. etapp, mis sõidetakse 22.–25. juulini. Kokku on 2027. aasta WRC kalendris 15 etappi.

Lähiaastatel muutub WRC-sari veelgi globaalsemaks: 2027. aastal toimub MM-etapp ka USA-s. Ühtlasi algab sarjas uus ajajärk, kui kasutusele tulevad uued Rally1 autod ja jõustuvad uued tehnilised reeglid. Oodata on mitme uue erameeskonna lisandumist ning hiljuti teatas Ford, et naaseb pärast aastakümnete pikkust pausi sarja tehasemeeskonnana. Need arengud tõotavad muuta MM-sarja veelgi põnevamaks ja konkurentsitihedamaks.

Tänavuse WRC Delfi Rally Estonia 43 894 unikaalsest pealtvaatajast moodustasid väliskülalised 31,9 protsenti ehk 14 002 inimest. Uuringu hinnangul tõi sündmus Eesti ettevõtlussektorile 44,9 miljonit eurot lisakäivet, mida on 36 protsenti rohkem kui 2025. aastal. Selle käibega seotud otsene maksutulu ulatus hinnanguliselt 8,3 miljoni euroni.