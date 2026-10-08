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Tamm langes Hiinas veerandfinaalis konkurentsist

Tennis
Kristjan Tamm
Kristjan Tamm Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tennis

Eesti tennisist Kristjan Tamm pidi koos hiinlasest paarilisega Aoran Wangiga Wuningis toimunud Challenger-sarja turniiri veerandfinaalis kaotusega leppima.

28-aastane Tamm ja aasta vanem Wang pääsesid Wuningis teise ringi loobumisvõiduga ning läksid siis vastamisi teise asetusega paari alistanud jaapanlase Akira Santillani ja hiinlase Baoluo Zhengiga.

Tamm ja Wang kaotasid tasavägise avaseti lõppmängus 5:7, kuid võitsid teises setis seisult 2:2 kolm geimi järjest ning viisid 6:3 võiduga matši otsustavasse tie-break'i. Eestlane ja hiinlane kaotasid kahel korral servi ja suutsid küll ise korra murda, aga lubasid 5:5 viigiseisul vastastele kolm punkti järjest ning pidid lõpuks 6:7 (5), 6:3, 7:10 kaotusega leppima.

Tamm osales ka üksikmängus, kus teenis kvalifikatsiooni avaringis võidu, aga jäi otsustavas matšis alla valgevenelasele Martin Borisjukile.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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