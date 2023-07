Kliimaaktivistid jõudsid ka Wimbledoni väljakule

Tänavust Wimbledoni turniiri algust on seganud vihmahood, aga kolmapäeval peatasid 18. väljakul Grigor Dimitrovi ning Sho Shimabukuro vahelise mängu hoopis kaks murule jooksnud organisatsiooni Just Stop Oil protestijat.

Väljakule tunginud aktivistid viskasid murule oranže litreid ja pusletükke, puhastamiseks kasutati lehepuhureid.

Someone just threw a puzzle & confetti onto Court 18 during Dimitrov vs Sho at Wimbledon



Just Stop Oil protesters are attempting to leave their mark.



Activism is important, but this is not how you go about it.



I don't see how this is helpful or productive towards their cause. pic.twitter.com/MSeh6NYByR