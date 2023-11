Austerlased võtsid MK-etapil kolmikvõidu, aktivistid häirisid võistlust

Feller oli slaalomisõidus esimesel laskumisel konkurentidest pea sekundi võrra kiirem, kui lõpetas ajaga 53,22. Teisel laskumisel lõpetas ta ajaga 54,01 ning jäi 18., aga kokkuvõttes andis aeg 1.47,23 talle esikoha.

Austerlased hõivasid kodupubliku ees kõik kolm poodiumikohta: Fellerile järgnes Marco Schwarz (+0,23), kolmandaks jäi Michael Matt (+1,05). Tegemist on Austria esimese kolmikvõiduga alates 2001. aastast. Kuivõrd hooaja esimesed kaks MK-etappi jäid ilmastikutingimuste tõttu ära, ongi need kolm MK-sarja hooaja üldarvestuses tabelitipus.

Eesti parim mäesuusataja Tormis Laine asus esimest korda sel hooajal võistlustulle, kuid pidi esimesel laskumisel katkestama.

MK-etapile jätsid oma jälje ka keskkonnaaktivistid, kes viskasid finišialas lumele oranži värvi ning keeldusid lahkumast, kuni turvatöötajad nad ära lohistasid.

Norralane Henrik Kristoffersen ning horvaat Filip Zubcic pildusid aktiviste lumepallidega ja raja ääres olnud töötajad pidid Kristofferseni tagasi hoidma, kui too kellelegi rahva seas agressiivselt lähenes.

Norralane väljendas hiljem NRK-le oma selget pahameelt. "See on nii lugupidamatu. Ütle, mis sa ütled, aga muutuste jaoks peaks hääletama. Mitte teiste jaoks asju ära rikkuma. See on vastik käitumine," ütles norralane.

A furious Henrik Kristoffersen has to be restrained after lunging at someone in the crowd, following race disruption by climate change activists.#fisalpine pic.twitter.com/KIJydrwYL9