Müügile tulid Eesti korvpallikoondise võõrsilmängu piletid Soome vastu

Eesti võõrustab MM-valiksarjas 27. novembril L-valikgrupi liidrit Prantsusmaad ning rändab kolm päeva hiljem külla põhjanaabritele, kes teenisid Tallinnas toimunud esimeses omavahelises kohtumises kindla 96:67 võidu.

Eesti ja Soome teine mäng toimub 30. novembril kell 18.30 Espoo Metro Areenal. Piletid Eesti koondise fännidele mõeldud sektoritesse (101 ja 406) on saadaval Ticketmasteri platvormil.

Eesti on L-valikgrupis kolme võidu ja viie kaotusega viimasel ehk kuuendal kohal. Tabeli tipus on seitsme võidu ja ühe kaotusega Prantsusmaa, Soome on viie võidu ja kolme kaotusega teine. Valikgrupist pääseb edasi kolm paremat, kuid pärast kaheksat mängu on nii Sloveenia, Ungari kui ka Rootsi nelja võidu ja nelja kaotusega ühel pulgal. Hetkel on edasipääsu kohal Sloveenia, kellel on kõige parem punktide vahe.

Eesti koondise viimased kaks mängu valikgrupis toimuvad järgmise aasta veebruaris.