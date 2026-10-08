X!

Glinka lubas tuneeslasele vaid kolm geimi

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: Saint-Tropez Open/Facebook
Tennis

Daniil Glinka tagas Hispaanias Villenas toimuval Challenger-sarja tenniseturniiril edasipääsu kolmandasse ringi, kui alistas tuneeslase Moez Echargui kindlalt.

Avaringis kaheksanda asetusega vastase alistanud Glinka (ATP 178.) jätkas turniiri võimsalt, kui lubas Echarguil võita avasetis kaks geimi ning teises vaid ühe. Seejuures võitis eestlane avasetis 1:2 kaotusseisust kaheksa geimi järjest.

Eestlane lõi tunni ja 15 minutit kestnud kohtumises kolm ässa ja tegi kaks topeltviga, Echargui arvele jäi kaks serviässa ja üks topeltviga. Glinka võitis esimeselt servilt 84-protsendiliselt (Echargui 50%) ja teiselt pallingult 71-protsendilise eduga (Echargui 25%). Eestlasel oli kaheksa murdevõimalust ja ta kasutas neist viis ära, tõrjudes vastase kuuest võimalusest viis.

Glinka ootab vastast Damir Dzumhuri (ATP 103.) ja Abedallah Shelbayh' (ATP 291.) kohtumisest.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

16:06

Nuudi pääses Ungaris kindlalt veerandfinaali

14:07

Glinka lubas tuneeslasele vaid kolm geimi

11:58

Tamm langes Hiinas veerandfinaalis konkurentsist

07.10

Gauff langes Pekingis ootamatult välja

07.10

Tamm sai paarilisega ilma mänguta järgmisse ringi

06.10

Glinka tuli Hispaanias asetusega mängija vastu kaotusseisust välja

06.10

Alcaraz kaitses Tokyos tiitlit, Djokovic jõudis Pekingis Federeri kannule

06.10

Eesti ratastoolitennisistid tegid Leedus puhta töö

06.10

Jannik Sinner enne 2027. aastat võistluskarusselli ei naase

06.10

Gauff pärast vastuolulist momenti Hiinas: rassistlike sõnumite hulk on meeletu

05.10

Swiatek tuli kehvast seisust võidukalt välja

05.10

Palli rahvasse löönud Medvedev sai poolfinaalis disklahvi

05.10

Alcarazi tabas avasetis krahh, kuid pääses siiski finaali

05.10

Tamm jäi Challengeri turniiril napilt põhitabelist välja

05.10

Neel ja Olmos piirdusid Pekingi tippturniiril ühe matšiga

multimeedia

sport.err.ee uudised

16:50

Äsja Eestiski võistelnud vormelitäht sõitis ühelt GP-lt järgmisele rattaga

16:06

Nuudi pääses Ungaris kindlalt veerandfinaali

15:51

Eesti ja Islandi mängul tänati teenekaid kohtunikke

15:19

Rally Estonia kaasati ka järgmiseks hooajaks MM-sarja kalendrisse

14:46

ASVEL võitis hooaja esimese Prantsusmaa derbi

14:07

Glinka lubas tuneeslasele vaid kolm geimi

13:32

Tribuntsov jõudis Taškendi MK-etapil kolmanda ajaga finaali

13:13

Müügile tulid Eesti korvpallikoondise võõrsilmängu piletid Soome vastu

12:34

Tunamullu finaalis viga saanud Haliburton naasis väljakule

11:58

Tamm langes Hiinas veerandfinaalis konkurentsist

11:19

Saalijalgpallikoondis valmistub oktoobrikuisteks MM-valikmängudeks

10:42

Golden State'i naiskond jõudis finaalist ühe võidu kaugusele

10:01

Karuks: raadiosport oli, on ja jääb!

09:11

Eesti kurlingunaiskond alustab Tallinnas EM-i peaproovi

08:37

Raieste koduklubi alustas Meistrite liigat suure võiduga

08:05

Eestlased tulid seiklusspordis maailmameistriks

07.10

Serviti ja Kehra võtsid koduseinte vahel võidud

07.10

Viimsi pidi Eesti-Läti liigas leppima ühepunktilise kaotusega

07.10

Drell tõusis eurosarjas üleplatsimeheks

07.10

ETV spordisaade, 7. oktoober

loetumad

07.10

Kalev alistas võimsa viimase veerandaja toel Türgi klubi

07.10

Drell tõusis eurosarjas üleplatsimeheks

07.10

Ronaldo: väärin karistust, aga treener reetis mind

08:05

Eestlased tulid seiklusspordis maailmameistriks

07.10

Jalgpalli maailmameister naaseb kolme aasta järel väljakule

06.10

Kõva võitlus tõi Eestile Islandi vastu viigipunkti ka koduväljakul

07.10

Vene suusatäht Korosteljov lubatakse MK-etappidele

07.10

Messi jättis koondisega hüvasti: tahaksin igavesti mängida

07.10

WA avaldas aasta kergejõustiklaste kandidaadid

07.10

TalTech sai Põhja-Euroopa liigas esimese kaotuse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo