Glinka lubas tuneeslasele vaid kolm geimi

Avaringis kaheksanda asetusega vastase alistanud Glinka (ATP 178.) jätkas turniiri võimsalt, kui lubas Echarguil võita avasetis kaks geimi ning teises vaid ühe. Seejuures võitis eestlane avasetis 1:2 kaotusseisust kaheksa geimi järjest.

Eestlane lõi tunni ja 15 minutit kestnud kohtumises kolm ässa ja tegi kaks topeltviga, Echargui arvele jäi kaks serviässa ja üks topeltviga. Glinka võitis esimeselt servilt 84-protsendiliselt (Echargui 50%) ja teiselt pallingult 71-protsendilise eduga (Echargui 25%). Eestlasel oli kaheksa murdevõimalust ja ta kasutas neist viis ära, tõrjudes vastase kuuest võimalusest viis.

Glinka ootab vastast Damir Dzumhuri (ATP 103.) ja Abedallah Shelbayh' (ATP 291.) kohtumisest.