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ASVEL võitis hooaja esimese Prantsusmaa derbi

Korvpall
ASVEL-i resultatiivseimaks kerkis endine NBA mees Patty Mills
ASVEL-i resultatiivseimaks kerkis endine NBA mees Patty Mills Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Federico Pestellini
Korvpall

Korvpalli Euroliigas läksid neljapäeva õhtul vastamisi Prantsusmaa klubid Paris Basketball ja Villeurbanne'i ASVEL ning hooaja esimese omavahelises kohtumises teenis võidu ASVEL.

Pariisis toimunud kohtumises dikteeris mängu alguses tempot võõrustaja, kuid ASVEL jõudis teise veerandi viimastel minutitel viigini ja läks riietusruumi 46:43 eduseisul. Kolmandal veerandil oli suurimaks vaheks viis punkti ning mäng kulges tasavägiselt kuni lõpuni.

Pariis läks veidi vähem kui kolm minutit enne lõpusireeni neljaga peale, aga ASVEL kustutas ka selle vahe. Minuti ja 18 sekundit enne mängu lõppu sai Pariis taas punktiga juhtima ning seejärel ka palli tagasi, kuid Tremont Waters tegi vaheltlõike ning viis hoopis ASVEL-i juhtima. Külalised said seejärel veel palli tagasi ning kulutasid aega, kuid Hugo Bessoni kolmene korvirõngast ei läbinud.

ASVEL-i õnneks võitles Joel Bolomboy aga ründelauas palli ning tsentrile tehti kiirelt ka viga. Bolomboy tabas ühe, kuid tabloole jäi veel 12 sekundit. Pariis andis palli 30 punkti visanud Nadir Hifile, aga prantslane leppis keerulise kolmesega ning ASVEL pääses napi 98:96 (14:21, 32:22, 28:34, 24:19) võiduga.

Hifi oli 30 punktiga üleplatsimees, aga teda toetas 27 punktiga veel Tyson Etienne. Lyoni klubi eest jõudis viis mängijat kahekohalise punktisummani, kõige resultatiivsem oli 21 punkti visanud Patty Mills. Tremont Water lõpetas 19 punktiga.

Euroliiga jätkub neljapäeval, kui peetakse kuus kohtumist.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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