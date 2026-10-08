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Saalijalgpallikoondis valmistub oktoobrikuisteks MM-valikmängudeks

Jalgpall
Eesti saalijalgpallikoondis
Eesti saalijalgpallikoondis Autor/allikas: Futsal Week
Jalgpall

Eesti saalijalgpallikoondist ootab oktoobris ees kaks MM-valikturniiri põhiringi kohtumist, kui võõrsil minnakse vastamisi Slovakkiaga ja kodus võõrustatakse Ukrainat.

Põhiringi alustab Eesti 15. oktoobril võõrsil Lučenecis Slovakkia vastu. Esimene kodumäng peetakse 20. oktoobril Rakvere spordikeskuses, kui vastaseks on Ukraina. Eesti jaoks on mõlemad vastased uued, sest Slovakkia ja Ukrainaga ei ole varem omavahel kohtutud, vahendab jalgpall.ee.

Põhiringis osaleb kokku 36 koondist, kes jagati loosimise teel 12 kolmeliikmelisse alagruppi. Põhiringi järel pääsevad eliitringi otse 12 alagrupi võitjat ning neli paremat teise koha saanud meeskonda. Ülejäänud kaheksa alagrupi teise koha omanikku jätkavad võistlust põhiringi sõelmängudes. Euroopa valikturniiri lõpuks 2028. aasta aprillis selgub seitse Euroopa koondist, kes pääsevad maailmameistrivõistluste finaalturniirile.

Euroopa valikturniiril alustas võistlemist 48 koondist. Kõrgema koefitsiendiga 24 meeskonda pääsesid otse põhiringi, ülejäänud 24 koondist alustasid oma teekonda eelringist. Eesti kuulus eelringis ühte alagruppi Kreeka, Iisraeli ja Norraga. Kodus peetud mängudes teenis Eesti viis punkti, millega lõpetati alagrupis teisel kohal ning tagati edasipääs põhiringi.

Koondise peatreener Mikko Kytölä nimetas koosseisu 14 mängijat.

Eesti saalijalgpallikoondise koosseis MM-valikturniiri põhiringiks:

Väravavahid
Mark Boskin (10.07.1988) – Tallinna FC Bunker Partner
Romet Sepp (03.06.2002) – Tartu Ravens Futsal

Väljakumängijad
Jelissei Zahharov (04.05.2001) – Jõhvi FC Phoenix
Stanislav Gussev (30.03.2005) – JK Silla FC
Raul Männi (16.02.2006) – FC Kemi Futsal (FIN)
Roman Bažkov (03.09.2005) – FC Kemi Futsal (FIN)
Denis Vnukov (01.11.1991) – Tallinna FC Bunker Partner
Edwin Stüf (30.07.1989) – Tallinna FC Bunker Partner
Pavel Rubel – Tallinna FC Bunker Partner
Markus Lokk (18.02.1999) – Tartu Ravens Futsal
Nikita Karasjov (29.03.2001) – Tartu Ravens Futsal
Raul Rebane (18.08.1994) – Tartu Ravens Futsal
Lehar Savikink (05.05.1990) – Tartu Ravens Futsal
Mikko Matinaro (05.01.1988) – Tervakosken Pato (FIN)

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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