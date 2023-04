VIDEO | Kliimaprotestija kallas snuukri MM-il laua oranži pulbriga üle

Robert Milkinsi ja Joe Perry vahelise avaringi kohtumise käigus ronis publiku seast snuukrilauale kirjaga "Just Stop Oil" ["Peatage õli"] särki kandnud mees, kes puistas lauale kotitäie oranži pulbrit.

Samal ajal üritas kõrvallaual toimunud Mark Alleni ja Fan Zhengyi mängualasse pääseda naine, kelle suutis aga kohtunik Olivier Marteel peatada.

Mõlemad mängud jäeti pooleli, kuigi Allen ja Fan said pool tundi hiljem jätkata. Pulbriga kaetud laual esmaspäeval edasi ei mängita.

Play has been suspended at the Crucible after a protester jumped on the table and covered it in orange powder.@WeAreWST | #WorldSnookerChampionship pic.twitter.com/epqAOsDGD1