Golden State'i naiskond jõudis finaalist ühe võidu kaugusele

Alles eelmisel hooajal asutatud Valkyries jõudis mullu ka play-off'i, kuid pidi avaringis tunnistama Minnesota Lynxi paremust. Öösel vastu neljapäeva teenis Golden State aga tiitlikaitsja Las Vegas Acesi üle 83:81 (19:11, 23:20, 24:24, 17:26) võidu ning jõudis sellega finaalikohast ühe võidu kaugusele.

Golden State kontrollis mängu algusest peale, aga lubas Las Vegase otsustaval veerandil mängu tagasi. Acesil oli võimalus veel mäng viigistada, kuid Kiah Stokes pani Chelsea Gray viskele käe peale ning kindlustas sellega poolfinaalseerias teise võidu. Võitjate eest viskas Tiffany Hayes 21 punkti, tagamängija Gabby Williams kogus 20 punkti, viis lauapalli ja kolm resultatiivset söötu. Acesi parim oli ikka A'ja Wilson, kelle arvele jäi 24 punkti ja seitse lauapalli.

Teises poolfinaalis sai Atlanta Dream samuti teise võidu, kui alistas lisaajal New York Liberty 101:98 (26:26, 30:28, 19:20, 13:14, 13:10). New Yorgi naiskond läks veel 34 sekundit enne lõpusireeni juhtima, aga Dream mängis otsustavatel hetkedel kindlamalt.

Atlanta parim oli äsja maailmameistriks tulnud Angel Reese, kes kogus 23 punkti, seitse lauapalli, kaks blokki ja ühe vaheltlõike. 24-aastane äärenaine valiti tänavu ka liiga parimaks kaitsemängijaks. 23 punkti viskas ka Jordin Canada, mängujuhi arvele jäi veel kaheksa korvisöötu ja viis lauapalli. Liberty parim oli suurepärane Breanna Stewart, kes viskas 35 punkti ja haaras 11 lauapalli.

Mõlema seeria kolmas mäng peetakse öösel vastu laupäeva, finaalseeria saab alguse 17. oktoobril.