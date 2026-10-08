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Eesti ja Islandi mängul tänati teenekaid kohtunikke

Jalgpall
Eesti Jalgpalli Liit tänas teenekaid kohtunikke
Eesti Jalgpalli Liit tänas teenekaid kohtunikke Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpall

Eesti Jalgpalli Liit tänas Eesti ja Islandi meeste koondiste vahelise Rahvuste liiga mängu vaheajal pikaaegseid kohtunikkonna liikmeid.

Tunnustuse ja tänu pälvisid neli kauaaegset vilemeest: Kaupo Õismaa, Alik Säde, Raul Kaivoja ja Toomas Nõmmiste, vahendab jalgpall.ee.

Alates 2000. aastast kohtunikkonda kuuluv Õismaa ning 2002. aastal debüteerinud Säde on praeguseks aktiivse kohtunikukarjääri lõpetanud, kuid tegutsevad kohtunike vaatlejatena. 2006. aastast õigust mõistnud Kaivoja ja Nõmmiste on tänaseni ametis regionaalkohtunikena ning A. Le Coq Premium liiga mängude vaatlejatena.

Kohtunike tunnustamine on Eesti Jalgpalli Liidu traditsioon, millega tänatakse aastate jooksul valdkonna edendamisse olulise panuse andnud ning järgmise põlvkonna arengule kaasa aidanud kohtunikke.

Ühtlasi kutsub Eesti Jalgpalli Liit huvilisi üles registreerima 2027. aasta jalgpallikohtunike baaskursusele, mis toimub kahes osas: märtsis ja juunis. Kohtunike kooli oodatakse kõiki jalgpallihuvilisi alates 15. eluaastast. Õigusemõistmise algteadmisi saavad uued kohtunikud tänavu omandada neljas linnas üle Eesti: Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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