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Eesti kurlingunaiskond alustab Tallinnas EM-i peaproovi

Kurling
Eesti kurlingunaiskond
Eesti kurlingunaiskond Autor/allikas: Eesti Curlingu Liit
Kurling

Neljapäeval algab Tondiraba jäähallis kurlingu MK-etapp Tallinn Ladies Challenger, mis toimub Tallinnas juba kümnendat korda. Tänavusel turniiril osaleb 18 naiskonda 13 riigist.

Eestit esindab turniiril üks naiskond, mille kapten on Marie Kaldvee. Võistkonda kuuluvad lisaks Kaldveele Kaidi Elmik, Hettel Weddro ja Elisabeth Tammer. Edasiseks hooajaks liitub naiskonnaga ka eelmisel hooajal Eesti esindusnaiskonda kuulunud Liisa Turmann.

Kodune turniir on Eesti naiskonnale oluline ettevalmistus enne peagi algavaid Euroopa meistrivõistlusi, mis toimuvad tänavu Tšehhis Ostravas. EM-il osalevatest võistkondadest on Tallinnas esindatud Tšehhi, Eesti, Saksamaa, Läti, Leedu, Norra, Šotimaa ja Türgi.

Tallinnas on Eesti naiskonna juures ka nende uus treener, tšehh Jakub Bareš. Naiskond on temaga turniirile eelnenud nädala jooksul Tallinnas koos treeninud, valmistudes nii koduseks MK-etapiks kui ka eelseisvateks Euroopa meistrivõistlusteks.

"Oleme viimase kahe nädala jooksul trennides palju rõhku pannud tehnilistele elementidele, et muuta meie visked omavahel võimalikult sarnaseks. Samuti oleme palju harjutanud tiimitööd ja omavahelist suhtlust. Meie jaoks on see uues koosseisus alles teine turniir, seega võtame seda kui head peaproovi enne Euroopa meistrivõistlusi. Tahame siin paika saada kõik olulised protsessid ning leida üles need elemendid, mida saame veel kahe nädala jooksul enne hooaja esimest suurvõistlust lihvida," ütles Eesti naiskonna kapten Marie Kaldvee.

Turniiri võitja selgub pühapäeval, 11. oktoobril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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