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Tribuntsov jõudis Taškendi MK-etapil kolmanda ajaga finaali

Ujumine
Ralf Tribuntsov
Ralf Tribuntsov Autor/allikas: Anastasia Karekla/EUL
Ujumine

Ujuja Ralf Tribuntsov pääses Taškendis toimuval MK-etapil 50 meetri vabaujumises kolmanda ajaga finaali.

Tribuntsov sai eelujumises kirja aja 21,12, millega pälvis kolmandana finaalikoha. Tegemist on Tribuntsovi karjääri paremuselt viienda tulemusega, mida ta on nüüd ujunud kahel korral, teatas Eesti Ujumisliit.

"Läksin starti teadmisega, et mehed on kiired ja liiga palju tagasi hoida ei saa. Tuli juba hommikul tugev ujumine teha, et finaali pääseda, seega eesmärk sai täidetud. Õhtuks vaatan veel üle, kuidas veealustest osadest kiiremini välja tulla. Finaalis on eesmärk ujuda 21 sekundi algusesse või isegi alla selle," sõnas Tribuntsov.

Eelujumiste kiireim oli austraallane Isaac Cooper ajaga 20,86, tema ja Tribuntsovi vahele mahtus veel venelane Igor Kornev ajaga 20,93. Finaali pääsesid veel Cameron McEvoy (21,19), Dylan Carter (21,22), Sean Niewold (21,36) ning venelased Ivan Girev (21,41) ja Vassili Kukuškin (21,57).

Tribuntsov osaleb Taškendis reedel 50 meetri seliliujumises ning laupäeval 100 meetri seliliujumises. Esimese MK-etapi järel hoiab ta MK-sarja üldarvestuses 26,2 punktiga 30. kohta.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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