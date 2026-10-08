Tunamullu finaalis viga saanud Haliburton naasis väljakule

Haliburton ja Pacers tegid tunamullu suurepärase hooaja ning jõudsid lausa NBA finaali, kus andsid Oklahoma City Thunderile korraliku lahingu. Finaal läks otsustavasse seitsmendasse mängu, milles Haliburton alustas tulise viskekäega, kuid tagamängija vigastas seejärel raskelt kannakõõlust ja Indiana jäi valusa kaotusega meistritiitlist ilma.

Indiana mängujuht pidi terve eelmise hooaja vahele jätma, aga lõpetas öösel vastu neljapäeva vigastuspausi ja sai seda teha oma ülikooliaegse kodupubliku ees, kui Indiana pidas eelhooaja kohtumise Iowa State'i ülikoolis. Pacers haaras tasavägises mängus Minnesota vastu kolmandal veerandil ohjadest ning teenis 123:112 (32:27, 29:38, 38:26, 24:21) võidu.

Haliburton veetis väljakul 16 minutit ning kogus selle ajaga seitse punkti, kuus resultatiivset söötu, kaks blokki ja ühe vaheltlõike. Võitjate resultatiivseim oli 19 punkti visanud Aaron Nesmith.

"Alles esimene mäng, mul oli väga palju adrenaliini. Olin lihtsalt nii põnevil, et sain jälle väljakul olla, aga pean veidi hoogu maha võtma," rääkis vigastuspausi lõpetanud Haliburton. "Ainus viis mänguvormi saada on teiste tiimide vastu mängida. Saan väga palju paremini mängida, nii enda kui ka tiimi jaoks, aga vähemalt pääsesin väljakule tagasi."

Anthony Edwards viskas Timberwolvesi eest samuti 19 punkti. Minnesota eest käis teist korda väljakul LaMelo Ball, kelle arvele jäi 14 punkti, seitse korvisöötu ja neli lauapalli.

Teised tulemused:

Oklahoma City - Milwaukee 126:128

Memphis - Orlando 118:122

Chicago - Phoenix 124:117

Portland - Golden State 123:118