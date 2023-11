Granerud ERR-ile: me ei igatse MM-i nii palju, kui teiste alade sportlased

Kui sellest kevadest koos tugeva Norra koondisega treenima hakanud Artti Aigro võrdleb uut keskkonda Soomes oldud ajaga, näeb ta ühe suurima erinevusena norrakate võitja mentaliteeti.

"Kindlasti neil on ainult üks siht silme ees, et võita kõik. Kui Soomes oli natuke sellist madalamat taset, siis olid ka eesmärgid natuke madalamad, vaadati realistlikumalt. Et kui poisid suudavad enda oma ära teha, siis ollaksegi nendel kohtadel," sõnas Aigro.

"See ongi erinevus Norraga, nad üritavad olla maailma parimad ja pigistavad sellest sidrunist kõik mahlad välja," lisas eestlane, kes teenis pühapäeval 25. koha.

Nii ei salga nad ka pealtnäha ebatavalisi treeningpaiku ning suusahüppejatel on tavaks käia võistluste ajal tehnikat lihvimas näiteks maa-alustes parklates. Nii ka kahekordsel MK-sarja võitjal Halvor Egner Granerudil.

"Eks tingimused ole sõna otseses mõttes maalähedased, kui treenime parklas. Tehnikatreeningute puhul on meile kõige olulisem, millisel pinnal liigume. Näiteks betoon on ideaalne, siin veereb väga hästi," sõnas ta.

Parimate suusahüppekoondiste hulka kuuluva Norra eesmärgid on loomulikult ka alanud hooajaks kõrged. "Meil on mitu eesmärki. Kõigepealt võita maailma karika üldarvestus. Tavaliselt proovime endast igal etapil parima anda. Loodame, et igal võistlusel on üks meie sportlastest esikolmikus," ütles koondise peatreener Alexander Stöckl. "Sealjuures tahame lõpuks võtta üldvõidu, nii tiimide kui ka võib-olla individuaalses arvestuses."

Nii on ka mullusel MK-sarja üldvõitjal Granerudil kindel siht tiitlit kaitsta, kuid ta tõdes, et ülesanne on keeruline. Põhja suusaalade maailmameistrivõistlusi sel hooajal kavas ei ole, Granerudi sõnul suusahüppajad sellest suurt puudust ka ei tunne.

"Minu suurim eesmärk on kaitsta tiitlit. Tundub, et suusahüpetes on see väga keeruline. Olen juba korra proovinud, ei saanud hakkama. Seega on see mu suurim eesmärk," sõnas kahekordne MK-sarja meister.

"Suusahüpetes on õnneks lennumäe maailmameistrivõistlused. Sel korral toimuvad need jaanuaris Austrias. Ja muidugi ka Nelja hüppemäe turnee, meie jaoks on see nii kui nii suurem võistlus kui MM. Arvan, et me ei igatse MM-i nii palju, kui mõne teise ala sportlased," lisas ta.