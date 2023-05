Aigro: ootan, et Norra tiim võtab Eesti poisi rõõmsalt vastu

Aigro rääkis ERR-ile enda tulevikuplaanidest eelmise nädala lõpus.

Kuidas see kõik sündis ja mida see endast kujutab?

Eks see ole päris pikalt juba keerelnud. Juba talvest saati oleme üritanud leida sellist varianti, kuhu minna edasi treenima. Kuna mänedžer ja sponsorid ja kõik toetavad inimesed on mul veel lähedal olemas ja annavad enda panuse selleks, et sporti teha, siis tekkis selline võimalus liikuda Norrasse ja harjutada koos Norra A-koondisega.

Kas sinu treener, soomlane Janne Väätäinen jääb sul mingil määral ka meeskonda? Teil oli ju väga hea klapp.

Meil oli väga hea klapp, aga tema liikus Soomest ära ja nii liigun ka mina, sellist koostööd meil enam ei ole.

Ehk siis sul tulevad täitsa uued treenerid?

Täitsa uued treenerid, jah.

Mis sa sellest tead, kui palju Norra suusahüppekoolkond Soome omast erineb? Treeningute metoodika mõttes või üldse selles mõttes, mida taga aetakse?

Sellega ma jään praegu vastuse võlgu, oskan ainult Soome oma välja tuua. Kui ma mingi aja Norras olen ära treeninud, siis kindlasti oskan juba võrrelda kahte eri riiki, kuidas üks või teine läheneb.

Kristjan Ilves põhibaasina treenib Trondheimis, seal on uued mäed. Kas sinul ka või kus Norra suusahüppekoondis treenib?

Minu põhibaas hakkab olema Lillehammeris, aga laagerdame ikka Trondheimi ka. Kindlasti saan neid uusi mägesid ka Trondheimis proovida, ma arvan, et seal käimata ei jää.

Teadsid sa juba hooaja käigus, et pigem läheb, nii et Soome koondise juures sa ei saagi edasi minna?

Tegelikult see variant mul Soome koondisega oleks saanud edasi jätkuda, aga kuna seal meeskond vahetus välja… seda ma sain üpris hooaja lõpus teada. Ja ka seda sain hooaja lõpus tead, et mul on võimalik üldse Norra koondisega liituda. Ega hooaja keskel midagi sellist kindlat ei olnud.

Mis sa kõige rohkem ootad sellest uuest võimalusest?

Ma ootan, et Norra tiim võtab Eesti poisi rõõmsalt vastu ja pakub nii häid treenereid, treeningmeetodeid kui ka häid tulemusi sealt.

Ja minek Norrasse on siis tegelikult juba üsna pea?

Minek on juba pooleteist nädala pärast.