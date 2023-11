Kraft näitas taas võimu, Aigro lõpetas punktikohal

Aigro hüppas avavoorus 136 meetrit ja teenis 143,5 punkti, mis aitas ta teise vooru ehk 30 parema sekka. Eestlase teise vooru hüpe jäi lühemaks, saades kirja 128,5 meetrit ja 126,5 punkti. Kokkuvõttes sai Aigro 270 punktiga 25. koha.

"Raske algus oli. Ei saanud kuidagi minema ei reedel ega ka laupäeval. Seejärel tuli maha istuda ja vaadata, milles põhiline probleem on ning pärast hommikul tehtud pikka imitatsiooni trenni, sain natukene õigema tunde kätte. Tänu punktidele saan järgmisele etapile minna hea tundega ja ka stardikoht on selle võrra parem," rääkis Aigro võistluse järel.

Võistluse võitis austerlane Stefan Kraft, kes oli parim ka laupäevasel võistluspäeval. Kraft kandus mõlemal hüppel 148,5 meetri kaugusele ning kogus suure mäe võistlusel rekordilised 363,5 punkti.

Austriale vormistas kaksikvõidu Jan Hörl, kes kaotas kaasmaalasele 22,6 punktiga. Kolmandaks tuli sakslane Andreas Wellinger (-29,4 p). Eelmisel talvel MK-sarja valitsenud norralane Halvor Egner Granerud platseerus 10. kohale (-50,3 p).

MK-sarja järgmine etapp toimub tuleval nädalal Lillehammeris.

Stefan Kraft did it again! The highest overall score at a large hill in the history of World Cup ❗️ Phenomenal competition #fisskijumping #skijumping #skijumpingfamily pic.twitter.com/78xhZL9l1L