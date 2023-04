Aigro ja Soome treeneri koostöö lõppeb: ta on kolme aastaga palju õppinud

Aigro sooritas laupäeval 212-meetrise õhulennu, mille eest teenis 188,9 punkti. Selle tulemusega pälvis eestlane enda hooaja viimasel võistlusel 27. koha. "Hüpe oli päris okei, ilmselt parim hüpe, mille ma siin Planicas nädalavahetusel tegin," rääkis Aigro.

"Paar haigust oli vahepeal, tegelikult oli raske hooaeg. Nüüd on see selja taga. Tagasi vaadates: kuidas ma ütlen, oli pingutamist väärt," võttis eestlane oma hooaja lühidalt kokku.

Ühes Planica võistlusega lõppes ka Aigro ning Soome koondise treeneri Janne Väätäineni kolm aastat kestnud koostöö, sest Väätäineni leping lõppes. Soomlase sõnul jätkab ta ilmselt tööd Jaapanis.

"Ma arvan, et temas on peidus rohkem potentsiaali kui tal on õnnestunud näidata. Ta on tööloom. Loodan, et ta mõistab, et asi ei ole alati raskes töös: põhiline on tööd targalt teha. Loodan, et ta on nende kolme aasta jooksul palju õppinud, aga usun, et tema helgeimad aastad on veel ees," iseloomustas Väätäinen Aigrot.

"Esimene hooaeg Arttiga oli kõige lubavam, teisel hooajal sai ta vigastuse, mis pärssis tema tulemusi. Ma ei tea, kas meie [tiim] olime kolmandal hooajal kõige paremini organiseeritud - Artti oli heas vormis. Ma ei ütle, et midagi läks valesti, see on osa protsessist," tõdes Väätäinen. "Kui ootused on kõrged, on raske tulemusi saavutada. Nagu ütlesin enne: loodan, et ta on sellest kõigest õppinud, sest nende kolme aasta jooksul on ta psühholoogiliselt palju kasvanud."

Mida Aigro edasi peaks tegema, Väätäinen öelda ei osanud, tuues välja, et palju sõltub Eesti suusahüppamise tulevikuplaanidest.

"Võib-olla oleks Artti jaoks parem veel kaks-kolm aastat jätkata mõne teise võistkonna ridades. Tean, et Eestis on suusahüpetes võimalik suur tulevik - juhul, kui suusaliit tahab, et oleks suur tulevik. Eestis on mitu head tulevikutalenti ja usun, et Eesti võib mõne aasta pärast MK-sarjas koondisega võistelda. Küsimus on lihtsalt, mida Eesti suusaliit tahab teha. Tean, et Arttil on mõned võimalused Euroopas tööd jätkata, head võimalused," rääkis Väätäinen.