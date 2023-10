Eesti meistriks kroonitud Aigro: suvi on läinud planeeritult

Eesti meistriks krooniti alates kevadest Norra suusahüpete koondisega koostööd tegev Artti Aigro, kelle järel sai hõbeda Martti Nõmme (Võru Spordikooli/Andsumäe Suusaklubi). Sealjuures edestas Nõmme avavooru järel Aigrot ühe punktiga, aga lõpuks jäi vahe ligi 20-punktiliseks.

"Peale esimest vooru oli küll väikene vahe, aga ilmastiku vastu ei saa," tõdes Aigro. "Imekombel pääsesime küll hüppama, kuid kindlasti kõigil võrdsed tingimused ei olnud. Aga ma olen rahul tänase päevaga ning Martti pakkus väga head konkurentsi."

"Kui suvest rääkida, siis ma arvan, et see on läinud nii nagu treeneriga plaanitud. Kõik asjad olen saanud ära teha. Ei ole õnneks ühtki vigastust vahele tulnud, mis oleks sundinud treeningutes pausi tegema. Uus meeskond on mind hästi vastu võtnud, suvi on samuti korda läinud ning vaatan positiivse pilguga talvise hooaja suunas," lisas Aigro.

Kahevõistluse arvestuses sai pühapäeval kiiresti selgeks, et keerutavate tuuleolude tõttu hüppevõistlust ei toimu. Seega läks kasutusele laupäeval kokkulepitud PCR-hüpe, milleks oli suusahüpete võistluse teine voor. Nende tulemuste alusel loodi kahevõistluse krossijooksu stardilist 18 sportlasele.

Ülivõimsa võidu võttis meeste seas Võru Spordikooli/Andsumäe Suusaklubi esindaja Martti Nõmme, kes on viimasel ajal suuresti just jooksutreeningutele keskendunud. Teise koha saavutas Põhjakotkas Otepää esindaja Markkus Alter ja kolmanda Richard Viks, kellele kuulus ka meesjuuniorite vanuseklassi võit.

M-16 vanuseklassis võttis Eesti meistritiitli endale Karel Pastarus ja naiste seas saavutas esikoha Mari Liiv Võru Spordikooli/Andsumäe Suusaklubist.