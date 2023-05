Artti Aigro hakkab treenima Norra koondisega

Seni treenis Aigro kolm aastat Soome koondise juures, mil tegi oma karjääri parimad tulemused – 2021. aastal püstitas ta Planica lennumäel Eesti rekordi (227 m) ning tuli sama aasta MM-il 25. kohale. 2022. aasta olümpiamängudel Pekingis saavutas Otepäält pärit hüppaja 30. koha ning samal aastal peetud lennumäe MM-il Norras teenis Artti Aigro karjääri parima tiitlivõistluste koha, kui lõpetas 19.

Möödunud hooaega jääb ilmestama MM-i 25. koht Sloveeniast. Rohkem kui kahekümnel korral MK-sarjas punktikohale jõudnud noormees on uue väljakutse eel lootusrikas. "Kahe esimese aastaga jäin väga rahule, viimasel aastal hakkasin poole hooaja pealt uusi variante otsima, sest oli teada, et Soome koondises tuleb treeneritemuudatus," sõnas Aigro.

Eestlane lisas, et saab just Norras teha järgmise arenguhüppe. "Valikuid oli päris mitu - lisaks Soomele Norra, Jaapan, Sloveenia, Austria. Mul oli endal väga suur soov edasi liikuda ning vaadates Norra tugevaid sportlasi ja meeskonda oli üpris lihtne valikut teha," ütles Aigro.

Suusahüppaja suundub pühapäeval Lillehammerisse, kus hakkab igapäevaselt treenima Norra koondise abitreeneri Thomas Ellingsen Lobbeni näpunäidete järgi.

"Loodan tugevat tagasisidet saada tehnilise poole pealt, samuti pakuvad jõutreeningud ja hüppemäel treenimised kindlasti teistsugust lähenemist. Loodan, et meeskond võtab mind kiiresti omaks ja saame koheselt ühise soone peale," lisas Aigro.

Norra koondisesse kuuluvad uuel hooajal Halvor Egner Granerud, Johan Andre Forfang, Daniel-Andre Tande, Marius Lindvik, Bendik Jakobsen Heggli ning uue liikmena Kristoffer Eriksen Sundal.

"Kindlasti käib töö selle nimel, et saaksin Norraga treenida vähemalt järgmiste olümpiamängudeni ehk kolm aastat. Kui kolm aastat Norras läheb plaanipäraselt ja hästi, siis arvan, et kõik on võimalik. Koht esikümnes Milano olümpial on tulemus, mille sean endale sihiks," ütles eestlane.

Artti Aigro MK-etapil Planicas Autor/allikas: Karli Saul

Norra koondise peatreener Alex Stöckli ja sealse suusaliidu suusahüpete spordidirektor Clas Brede Bratheni sõnul on Aigro kaasamine mõlemale poolele kasulik. "Arttil on hea baastehnika, kuid usun, et ta pole veel oma tipptasemeni jõudnud. Ootame temaga koostööd, eelkõige selleks, et aidata tal areneda, aga loodame ka õppida tema varasemast arengust ja seni tehtud tööst. Arvan, et erinevatelt spordikultuuridelt on alati midagi õppida," ütles Stöckl.

Spordidirektor Brathen ütles, et Norra koondise üheks eeliseks on määrdemehe ja rätsepa igapäevane kaasatus treeningprotsessis. "Oleme Arttil pilku peal hoidnud juba mõnda aega. Usume, et tal on tohutut potentsiaali tipptulemuste saavutamiseks ning meie dialoogile aitas kaasa tema tiim, keda näeme pühendunud, professionaalsete ja heade inimestena," ütles Brathen.

"Norra soovib innukalt kaasa aidata suusahüpete arengule kogu maailmas. Soovime, et üha rohkem riike saaksid võidelda MK-punktide, poodiumikohtade ja isegi võitude eest. Olen üsna kindel, et Norras hoolitsevad Artti eest hästi nii treenerid kui sportlased ning Artti annab ka oma panuse, kui tunneb, et on osa meie süsteemist," ütles Brathen.